Акима Павлодара уволили за плохую работу

Одной из причин увольнения стало увеличение количества жалоб на качество работ и отсутствие действий со стороны отделов акимата Павлодара

Фото: пресс-служба акимата Павлодара

Акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

«Распоряжением акима области Асаина Байханова в соответствии с подпунктом 2) статьи 32-1 Закона РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 9) статьи 59 Закона от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», указом президента Казахстана от 31 июля 2023 года №290 «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти» Иманзаипов Ержан Бейбутович освобожден от занимаемой должности акима города Павлодара», – говорится в сообщении.

Обязанности акима Павлодара будет исполнять замакима города Кадиша Беготаева.

Отмечается, что решение об освобождении от должности Ержана Иманзаипова глава региона принял из-за ненадлежащей организации работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствия требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабления коммуникации горакимата с населением Павлодара.

Так, по данным акимата, на сегодня не выполнены многие проекты по благоустройству города.

«В срок не проведены установка детских игровых площадок и обустройство новых мусорных площадок с современными контейнерами для раздельного сбора мусора во дворах областного центра. По срокам отстает строительство системы канализации в трех микрорайонах, с опозданием начаты такие проекты, как строительство здания на территории лыжной базы «Зеленая роща», не завершены проект генерального плана города и проекты детальной планировки улиц Машхур Жусупа, села Кенжеколь и другое», – обосновали в областной администрации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросло число жалоб (на 65%) на качество работ и отсутствие действий со стороны городских отделов, особенно отделов ЖКХ, жилищной инспекции и других, добавили здесь.

Напомним, Ержан Иманзаипов был назначен акимом Павлодара в конце декабря 2022 года. 26 августа 2023 года аким области на встрече с активом Павлодара озвучил решение об освобождении от должности акима города Иманзаипова.