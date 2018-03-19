Общество
Назначен новый заместитель акима Шымкента
Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев представил активу города своего нового заместителя, им стал Габит Мауленкулов, передает корреспондент Inform.kz
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Габит Патшаханулы Мауленкулов родился 22 марта 1977 года в Сузакском районе ЮКО. Имеет высшее образование по специальности "юрист".
Трудовой путь начал в 2000 году в экологической прокуратуре Атырау с должности специалиста. После этого работал референтом в аппарате Высшего суда РК, работал в должности руководителя отдела.
С июля 2016 года и до назначения на новую должность руководил акиматом Каратауского района Шымкента.