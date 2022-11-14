Назначен руководитель аппарата Министерства просвещения

Приказом министра просвещения Казахстана Жекебаев Дулат Шайкенович назначен на должность руководителя аппарата Министерства просвещения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Дулат Жекебаев родился в 1976 году.

Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы.

С 2001 по 2005 годы работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области.

С 2005 по 2017 годы – заместитель акима Осакаровского района, заместитель директора департамента образования Карагандинской области, руководитель отдела образования города Караганды.

С 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя руководителя управления образования города Астаны.

С 2019 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по охране прав детей.