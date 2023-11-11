Назначен замначальника Генштаба ВС Казахстана

Фото: Минобороны РК

"В армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Астана". В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад", – говорится в сообщении ведомства.

Жазыкбаев в 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2013 году – Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию генерального штаба ВС РФ.

Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Республике Ирак.

Награжден орденом «Айбын» II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.