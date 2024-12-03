Назначение трех видов пособий упростят в Казахстане

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Минтруда совместно с Минцифры планируют автоматизировать процесс оказания трех видов госуслуг социально-трудовой сферы, передает Kazpravda.kz

Для этого будет запущен пилотный проект, предусматривающий исключение человеческого фактора и автоматизацию процесса оказания этих услуг. Таким образом, операционные процессы по их предоставлению будут сокращены с 7 рабочих дней до одного.

В число услуг, которые будут оказываться по-новому, входят:

- «Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Epi»;

- «Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания «Халық Қаһарманы»;

- «Назначение специального государственного пособия лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера государственного социального пособия по инвалидности, а также лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, проживающим в городе Байконыр, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством РФ».

Проект совместного приказа «О запуске пилотного проекта по проактивному оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы через информационную-аналитическую систему «Smart Data Ukimet» размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 18 декабря 2024 года.