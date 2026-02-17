Назван состав сборной Казахстана на участие в турнире по борьбе в Албании

Нашим атлетам удалось завоевать лицензии в трех дисциплинах

Фото: НОК

Обнародован состав сборной Казахстана по борьбе, который примет участие в международном турнире в Тиране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Соревнования пройдут с 25 февраля по 1 марта. Наша страна будет представлена во всех видах борьбы.

Вольная борьба 

До 57 кг: Абзал Окенов

До 61 кг: Мейрамбек Картбай, Мерей Базарбаев 

До 65 кг: Асылжан Есенгельды

До 70 кг: Майс Алиев

До 74 кг: Ернур Нургазы, Егор Анчугин

До 86 кг: Болат Сакаев

До 92 кг: Азамат Даулетбеков 

До 97 кг: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмухан, Нурдаулет Бекенов

До 125 кг: Нурсултан Азов

Греко-римская борьба

До 55 кг: Марлан Мукашев, Арсен Жума

До 60 кг: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Акжол Туяков

До 63 кг: Еркебулан Ардаков, Ернур Фидахметов, Бахытжан Кабдыл

До 67 кг: Мейиржан Шермаханбет Ержет Жарлыкасын

До 72 кг: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек

До 77 кг: Кахарман Кисметов, Мерей Маулитканов

До 82 кг: Демеу Жадраев, Диас Кален, Альмир Толебаев 

До 87 кг: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауыржан Мусин

До 97 кг: Юсуф Мациев, Нурасыл Аманалы, Райымбек Турсын

До 130 кг: Алимхан Сыздыков, Джохар Узаров и Олжас Сырлыбай

Женская борьба

До 50 кг: Зейнеп Баянова, Марал Танирбергенова

До 53 кг: Аяжан Маркашева

До 55 кг: Шугыла Омирбек, Лаура Алмаганбетова 

До 57 кг: Нилуфар Раимова 

До 62 кг: Тыныс Дубек

До 65 кг: Айжан Суйдуова

До 72 кг: Жамиля Бакбергенова 

До 77 кг: Гульмарал Еркебаева 

