Нашим атлетам удалось завоевать лицензии в трех дисциплинах
Обнародован состав сборной Казахстана по борьбе, который примет участие в международном турнире в Тиране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Соревнования пройдут с 25 февраля по 1 марта. Наша страна будет представлена во всех видах борьбы.
Вольная борьба
До 57 кг: Абзал Окенов
До 61 кг: Мейрамбек Картбай, Мерей Базарбаев
До 65 кг: Асылжан Есенгельды
До 70 кг: Майс Алиев
До 74 кг: Ернур Нургазы, Егор Анчугин
До 86 кг: Болат Сакаев
До 92 кг: Азамат Даулетбеков
До 97 кг: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмухан, Нурдаулет Бекенов
До 125 кг: Нурсултан Азов
Греко-римская борьба
До 55 кг: Марлан Мукашев, Арсен Жума
До 60 кг: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Акжол Туяков
До 63 кг: Еркебулан Ардаков, Ернур Фидахметов, Бахытжан Кабдыл
До 67 кг: Мейиржан Шермаханбет Ержет Жарлыкасын
До 72 кг: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек
До 77 кг: Кахарман Кисметов, Мерей Маулитканов
До 82 кг: Демеу Жадраев, Диас Кален, Альмир Толебаев
До 87 кг: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауыржан Мусин
До 97 кг: Юсуф Мациев, Нурасыл Аманалы, Райымбек Турсын
До 130 кг: Алимхан Сыздыков, Джохар Узаров и Олжас Сырлыбай
Женская борьба
До 50 кг: Зейнеп Баянова, Марал Танирбергенова
До 53 кг: Аяжан Маркашева
До 55 кг: Шугыла Омирбек, Лаура Алмаганбетова
До 57 кг: Нилуфар Раимова
До 62 кг: Тыныс Дубек
До 65 кг: Айжан Суйдуова
До 72 кг: Жамиля Бакбергенова
До 77 кг: Гульмарал Еркебаева