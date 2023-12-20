Объявлен спортсмен года
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Авторитетное издание BBC признало форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда спортсменом года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Второе место в списке занял капитан сборной Южной Африки по регби Сия Колиси, выигравший Кубок мира.
Третье место досталось трехкратному чемпиону мира в Формуле-1, Максу Ферстаппену.
Отмечается, что Холанд сумел забить 52 мяча во всех соревнованиях сезона 2022/23, став лучшим бомбардиром АПЛ и установив рекорд с 36 голами в 38 матчах.
Кроме того, он выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.