Фото: Kazpravda.kz
Общество , Пенсионные новости
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане

Средний размер пенсии по состоянию на июнь 2022 года озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК,  в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"По состоянию на 1 июня 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 246 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июня 2022 года составил 105 189 тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,2 трлн тенге. В мае 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,2 млрд тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 %. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 % от прожиточного минимума, 30 лет – 94 % от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 % от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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