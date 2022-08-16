Средний размер пособий назвали в Минтруда Казахстана

С начала года более 254 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

За 7 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 254 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца.

В июле 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 8,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 августа 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 179,4 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 августа 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 54 339 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 47 763 тенге.