Фото: Kazpravda.kz
Общество
Назван средний размер соцпособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Более 217 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 июля казахстанцам выплачено более 217 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца. Из них в июне 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 30,7 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 10,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 июля 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 539,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 189,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 июля 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 56 974 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 55 137 тенге.

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