Названа численность населения Казахстана на сентябрь 2021 года
Общество
Екатерина Елисеева
В Бюро национальной статистики рассказали об актуальной демографической ситуации в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
Сообщается, что численность населения страны на 1 августа 2021 года составила 19 029,5 тыс. человек, в том числе городского – 11 274,6 тыс. (59,2%), сельского – 7 754,9 тыс. (40,8%) человек. По сравнению с 1 августа 2020 года численность населения увеличилась на 262 тыс. человек (1,4%).
Также отмечается, что естественный прирост населения республики за январь-июль 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года (142,4 тыс. человек) увеличился на 14,3% и составил 162,7 тыс. человек.
"Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,74 чел. В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июль 2021 года составило 256 тыс. человек, что на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2020 года (235,5 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 23,19 родившихся", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в рассматриваемом периоде число умерших составило 93,3 тыс. человек, что на 0,1% больше, чем в январе-июле 2020 года (93,1 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 8,45 умерших на 1000 человек.
В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-июле 2021 года число прибывших в страну составило 5409 человек, число выбывших из страны – 18 198 человек, сальдо миграции составило – 12 789 человек.
"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,3 процента, выбывших – 85,4 процента от общего числа мигрантов. По сравнению с январем-июлем 2020 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, увеличилась на 10,6 процента", – дополнили в пресс-службе ведомства.
По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (16 902 человека), Нур-Султан (14 222 человека), Шымкент (8 965 человек) и Мангистауской области (310 человек).
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