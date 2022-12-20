Названа еще одна вероятная причина гибели лебедей в Мангистау

Происшествия
Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев высказался о гибели лебедей в Мангистауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: primeminister.kz

«В соцсетях информация прошла. Наш местный Департамент экологии отреагировал и инспекция лесного хозяйства и животного мира тоже. На сегодняшний день обнаружены порядка 10 погибших особей, лебеди-шипуны. Они не входят в Красную книгу РК. Отобраны анализы, также взяты анализы воды из озера Караколь», – прокомментировал Сериккали Брекешев в кулуарах Правительства.

По его словам, до 15 января у Минэкологии будет четкая информация.

«Как вариант – это выброс газов... Я сам не ездил, не занимался изучением. Сейчас в рамках поручения главы государства мы собираемся создавать исследовательский институт по вопросам Каспийского моря», – резюмировал глава Минэкологии.

Ранее сообщалось, что на озере Караколь в Мангистауской области обнаружили погибших лебедей.

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