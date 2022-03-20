В пресс-службе акимата Северо-Казахстанской области прокомментировали текущую ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2, где произошло частичное обрушение дымовой трубы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Территория, где произошло обрушение, оцеплена. Идут разборы завалов.

На данный момент известно, что труба обрушилась в районе котельного цеха. Работают всего два котлоагрегата. В квартирах петропавловцев наблюдается снижение температуры.

«Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным ДЧС, причина обрушения – сильный ветер до 10 метров в секунду. На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 часов планируется запустить два резервных котлоагрегата», – прокомментировали в пресс-службе.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, данных о погибших и пострадавших на 21:00 не поступало.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, в акимате области создали оперативный штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей города.

«По предварительным данным, неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы. Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль», – прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.

В Министерстве энергетики РК отметили, что в настоящее время теплоснабжение подаётся с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме.