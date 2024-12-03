Названы имена победителей Национальной литературной премии «Айбоз»

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Маргулан Бейсекенов

Поздравляя лауреатов, министр культуры и информации Аида Балаева выразила им признательность за вклад в развитие казахской литературы.

фото пресс-службы МКИ РК

– Премия «Айбоз» – это особая награда, которая открывает новые имена, прославляет мастеров слова и знакомит народ с их творчеством, – сказала министр, отметив, что государство уделяет особое внимание литературной сфере, поддерживая ее развитие через системные проекты.

– Ежегодно Союз писателей совместно с акиматом города Алматы вручает гранты 400, совместно с акиматом Астаны – 80 столичным авторам. Министерство продолжает системную работу и в книжной сфере. В этом году по программе закупок общественно значимой литературы 52 авторам были выплачены гонорары. Новые произведения в следующем году будут доступны широкому кругу читателей. По программе перепечатки в 2023 году издано 134 книги, а до конца текущего года 189 новых книг будут переданы в библиотеки страны, – сообщила Аида Балаева.

Также в 2024-м министерство реа­лизовало три крупных проекта в партнерстве с Союзом писателей Казахстана. В рамках первого из них – «Литературно-познавательная панорама Казахстана» – молодые авторы посетили регионы страны и создали 20 новых произведений. До конца года они получат гонорары в размере 4 млн тенге. Проект «Школа мастерства писателей» нацелен на образовательный аспект: здесь начинающие литераторы обучаются, обретают новые навыки и умения под руководством известных отечест­венных и зарубежных авторов. Третий проект – «Научные исследования казахских писателей в архивах стран СНГ» – направлен на углубленное изучение литературного наследия казахских поэтов и писателей.

Кроме того, по поручению Главы государства в Казахстане была установлена новая праздничная дата – Национальный день книги, который отмечается 23 апреля. В честь этого события Министерством культуры и информации был объявлен конкурс «Ұлттық кітап».

Аида Балаева рассказала о ряде важных инициатив, которые реализуются для популяризации книжной сферы. Помимо премии «Айбоз», для молодых казахстанских писателей проводятся и другие конкурсы: Президентская специальная литературная премия, премия в области литературы для укрепления межкультурного и межэтнического единства «Дарын».

В этом году при МКИ создан литературный клуб «Алқа». Молодые писатели провели литературный тур в честь 130-летия Ильяса Жансугурова и 100-летия Бердибека Сокпакбаева.

– Президент объявил 2025-й Годом рабочих профессий. В связи с этим объявлен конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на поддерж­ку талантливых авторов и раскрытие значимости рабочих профессий в обществе. Мы считаем, что все это является ярким примером комплекс­ных мер, направленных на поддерж­ку национальной литературы и сообщества писателей, – заключила Аида Балаева.

По результатам тайного голосования независимого жюри обладателем премии в номинации «Лучшая проза» стал автор романа «Махамбеттің өлім жазасы» Бекет Карашин, в номинации «Лучшая поэзия» – автор баллады «Айкөркем» Маралтай Райымбекулы. В номинации «Лучшая драматургия» наибольшее количество голосов было отдано за пьесу «Әзірет Сұлтан» Думана Рамазана. Премия в номинации «Лучший литературный перевод» присуждена Раузе Мусабаевой за работу «Таң жұлдызы». В числе обладателей премии в номинации «Лучшая детская литература» – Токен Алжантеги с произведением «Қызықтың бәрі ауылда», в номинации «Лучшая литературная критика» – Жусипбек Коргасбек. Автором «Лучшего комикса» назван Жаксылык Сабитов.

Общий призовой фонд Национальной литературной премии составил 35 млн тенге.

#победители #казахская литература #Айбоз #Национальная премия

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