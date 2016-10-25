Названы лидирующие по темпам роста промышленности регионы страны

Экономика
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Ксения Воронина
Наиболее высокие темпы роста промышленности отмечаются в Карагандинской, Южно-Казахстанской и Акмолинской областях. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, докладывая о текущей ситуации в отраслях экономики страны по итогам 9 месяцев года на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz.

"По предварительным данным за 9 месяцев темпы экономического роста ускорились с 0,3 процента за январь-август т.г. до 0,4 процента за счет роста производства товаров на 0,2 процента и услуг на 0,4 процента. Налоги на продукты выросли в реальном выражении на 1,8 процента", – отметил Бишимбаев.

Наряду с этим, по данным МНЭ, замедляются инфляционные процессы, стабилизируется ситуация на валютном рынке, растут инвестиционная активность бизнеса и международные резервы страны, а также сохраняется низкий уровень безработицы. Этому способствовала реализация программ и планов по диверсификации экономики, развитию инфраструктуры, предпринимательства и АПК, а также мер по обеспечению занятости.

Министр отметил, что положительная динамика наблюдается в строительстве (на 6,9%), сельском хозяйстве (на 4,9%), транспортной сфере (на 4%) и обрабатывающей промышленности (на 0,6%).

Также выросло производство продуктов питания, текстильных изделий и фармацевтической продукции.

"Вместе с тем отмечается снижение в горнодобывающей промышленности на 4,4 процента. Это обусловлено сокращением добычи нефти (на 4,4 процента – до 56,9 миллиона тонн), угля (на 6,4 процента до 70,2 миллиона тонн) и железной руды (на 14,7 процента до 26,3 миллиона тонн). В то же время замедление темпов сокращения выпуска в горнодобывающей промышленности (с 4,8 процента по итогам 8 месяцев до 4,4 процента за 9 месяцев) сказалось на улучшении динамики роста промышленности в целом. Снижение в промышленности сократилось с 2,3 процента в январе-августе до 2 процентов по итогам 9 месяцев года", – уточнил глава МНЭ.

Бишимбаев остановился на ситуации в регионах.

"Рост валовой продукции сельского хозяйства составил почти 5 процентов за счет увеличения производства продукции растениеводства на 7 процентов. Выпуск продукции животноводства вырос на 2,5 процента. По состоянию на 11 октября намолочено 23,2 миллиона тонн зерна при урожайности 15,2 ц/га, что почти на 2,4 ц/га выше уровня прошлого года. Объем строительных работ увеличился на 6,9 процента за счет увеличения жилищного строительства. За январь-сентябрь текущего года ввод в эксплуатацию жилых домов возрос на 13,6 процента за счет значительного увеличения темпов ввода жилья в Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областях и Астане", – сказал министр.

Вместе с тем наибольшее снижение отмечается в Кызылординской области – на 10%, Мангистауской – на 3,6%, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях – на 2,5%.

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