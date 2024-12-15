Названы победители конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion»

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С 9 по 13 декабря в Астане прошел II республиканский конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion», организованный Казахским национальным университетом искусств, при поддержке министерства культуры и информации.

Конкурс проводится с целью развития национальной фортепианной школы, выявления и поддержки одарённых юных музыкантов, популяризации классической, академической музыки, фортепианного исполнительства и музыки композиторов Казахстана.

В конкурсе приняли участие юные пианисты, обучающиеся по специальности «Фортепиано» в организациях образования в сфере культуры и искусства Республики Казахстан, возраст которых на момент первого дня конкурса составляет от 7 до 18 лет.

В этом году на конкурс приехали пианисты из Павлодара, Караганды, Усть-Каменогорска, Актау, Алматы и Астаны.

Обладателем Гран-при Республиканского конкурса «Аstana Рiano Рassion» стал Даниал Дюсембаев (преподаватель Асабаева Сара Шакировна).

І место в категории «А» присвоено Иса Аяла (преподаватель Бейсембаева Гаухар Сериковна), II место - у Жарменова Рустама (преподаватель Косаманова Гульназ Гаяновна) и Абдулла Жанболат (преподаватель Мухамеджанова Гульжамиля Бурхановна). III места присвоены Алихановой Томирис (преподаватель Манжула Ольга Николаевна), Сакенқызы Сана (преподаватель Тоқтаған Ақдидар Айтжановна) и Тян Ратмир (преподаватель Чечнёва Ольга Геннадьевна).

І место ІІ Республиканского конкурса юных пианистов «Аstana Рiano Рassion» в категории «В» присвоено Онгарбаевой Жансае (преподаватель Здорнова Жанна Викторовна). II место Нұрсұлтан Іңкәр (преподаватель Жакеева Гульнара Сапиоллаевна) и Көпбай Бексұлтан (преподаватель Бекишева Хадича Искандаровна). III места у Дуйсекеева Аман (преподаватель Даукеева Мензия Кенжибековна), Думитреску Марк (преподаватель Цветцих Елена Валерьевна) и Каримов Алан (преподаватель Сурапбергенова Светлана Алмабаевна).

Обладателем I места в категории «С» стал Ахметов Рауан (преподаватель Джумакова Гафура Рахметулловна). II место Алдабаев Марлен (преподаватель Кусаинов Алтай Карпыкович) и Шайхов Айдар (преподаватель Кремер Евгения Андреевна). III место Азаматулы Айторе (преподаватель Каражигитова Шолпан Наримановна) и Булат Адина (преподавтаель Сурапбергенова Светлана Алмабаевна).

І место ІІ Республиканского конкурса юных пианистов «Аstana Рiano Рassion» в категории «D» завоевал Мхитарян Ашот (преподаватель Сурапбергенова Светлана Алмабаевна). II места у Нугманкызы Дария (преподаватель Каминская Ольга Михайловна) и Каменецкая Софья (преподаватель Кремер Евгения Андреевна). III места у Жанас Бекмырза (преподаватель Измаилов Нурлан Тохтарович), Жумангарина Тогжан (преподаватель Асабаева Сара Шакировна) и Дастан Елнар (преподаватель Абдуллаева Айгерим Ондасыновна).