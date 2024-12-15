Названы победители конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion»

Культура
0

Смотр проводится с целью развития национальной фортепианной школы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

С 9 по 13 декабря в Астане прошел II республиканский конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion», организованный Казахским национальным университетом искусств, при поддержке министерства культуры и информации.

Конкурс проводится с целью развития национальной фортепианной школы, выявления и поддержки одарённых юных музыкантов, популяризации классической, академической музыки, фортепианного исполнительства и музыки композиторов Казахстана.

В конкурсе приняли участие юные пианисты, обучающиеся по специальности «Фортепиано» в организациях образования в сфере культуры и искусства Республики Казахстан, возраст которых на момент первого дня конкурса составляет от 7 до 18 лет.

В этом году на конкурс приехали пианисты из Павлодара, Караганды, Усть-Каменогорска, Актау, Алматы и Астаны.

Обладателем Гран-при Республиканского конкурса «Аstana Рiano Рassion» стал Даниал Дюсембаев (преподаватель Асабаева Сара Шакировна).

І место в категории «А» присвоено Иса Аяла (преподаватель Бейсембаева Гаухар Сериковна), II место - у Жарменова Рустама (преподаватель Косаманова Гульназ Гаяновна) и Абдулла Жанболат (преподаватель Мухамеджанова Гульжамиля Бурхановна). III места присвоены Алихановой Томирис (преподаватель Манжула Ольга Николаевна), Сакенқызы Сана (преподаватель Тоқтаған Ақдидар Айтжановна) и Тян Ратмир (преподаватель Чечнёва Ольга Геннадьевна).

І место ІІ Республиканского конкурса юных пианистов «Аstana Рiano Рassion» в категории «В» присвоено Онгарбаевой Жансае (преподаватель Здорнова Жанна Викторовна). II место Нұрсұлтан Іңкәр (преподаватель Жакеева Гульнара Сапиоллаевна) и Көпбай Бексұлтан (преподаватель Бекишева Хадича Искандаровна).  III места у Дуйсекеева Аман (преподаватель Даукеева Мензия Кенжибековна), Думитреску Марк (преподаватель Цветцих Елена Валерьевна) и Каримов Алан (преподаватель Сурапбергенова Светлана Алмабаевна).

Обладателем I места в категории «С» стал Ахметов Рауан (преподаватель Джумакова Гафура Рахметулловна). II место Алдабаев Марлен (преподаватель Кусаинов Алтай Карпыкович) и Шайхов Айдар (преподаватель Кремер Евгения Андреевна). III место Азаматулы Айторе (преподаватель Каражигитова Шолпан Наримановна) и Булат Адина (преподавтаель Сурапбергенова Светлана Алмабаевна).

І место ІІ Республиканского конкурса юных пианистов «Аstana Рiano Рassion» в категории «D» завоевал Мхитарян Ашот (преподаватель Сурапбергенова Светлана Алмабаевна). II места у Нугманкызы Дария (преподаватель Каминская Ольга Михайловна) и Каменецкая Софья (преподаватель Кремер Евгения Андреевна). III места у Жанас Бекмырза (преподаватель Измаилов Нурлан Тохтарович), Жумангарина Тогжан (преподаватель Асабаева Сара Шакировна) и Дастан Елнар (преподаватель Абдуллаева Айгерим Ондасыновна).

#конкурс #пианино #«Astana Piano Passion»

Популярное

Все
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
В столице стартовал республиканский турнир по шинкиокушинкай каратэ
Пограничный пост Бахты открыт для пешеходов
В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата
Определены победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года
Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск
Елена Рыбакина получит водительские права в ОАЭ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии

Читайте также

Известный российский хореограф провел мастер-класс для юных…
90-летие Союза писателей Казахстана отметили в Алматы
Первую детскую книгу со шрифтом Брайля на казахском языке п…
Кошанов: Наша общая цель – усердно трудиться на благо будущ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]