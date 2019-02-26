В мире
Названы самые быстро ржавеющие автомобили
Портал Carsweek.ru представил пятерку самых быстро ржавеющих автомобилей, передает Ria.ru.

На первое место эксперты поставили внедорожник УАЗ "Патриот". Проблемы с появлением ржавчины на этом автомобиле, как отмечает портал, стали "притчей во языцех". При этом завод-изготовитель заявлял об улучшении качества покраски внедорожника, однако и сейчас при покупке "Патриота" следует "перестраховаться" и обработать все проблемные места автомобиля, указывает портал.



Вторую строчку "антирейтинга" занял китайский кроссовер Lifan X60. Как отмечает Carsweek.ru, с проблемой появления ржавчины сталкивались машины первого поколения, а в новой генерации производителю удалось решить данный вопрос, улучшив качество металла, а также технологию грунтования и покраски. Однако на вторичном рынке найти Lifan X60 "без характерных рыжих крапинок" очень сложно, признают эксперты.



Третья строчка досталась еще одной российской модели – LADA Granta. В целом, как отмечают специалисты, краска на машине держится нормально, однако зачастую владельцы жалуются на появление ржавчины на элементах подвески и сколах на лакокрасочном покрытии автомобиля даже в случае специальной обработки.



На четвертом месте "антирейтинга" оказался французский кроссовер Renault Duster. Проблемы с появлением ржавчины на данном автомобиле проявляются при езде по бездорожью, утверждают специалисты. В этом случае зачастую повреждается лакокрасочное покрытие на месте сварных швов деталей кузова кроссовера, отмечает Carsweek.ru.



Замыкает пятерку другой представитель китайской автомобильной промышленности – кроссовер Geely Emgrand X7. Как отмечают эксперты, ржавчина на кузове этой модели может появиться из-за воды и высокой влажности. Поэтому в условиях подобного климата первые очаги ржавчины владельцы кроссовера могут обнаружить уже спустя десять тысяч километров пробега, заключает портал.


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