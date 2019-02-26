Названы самые быстро ржавеющие автомобили

На первое место эксперты поставили внедорожник УАЗ "Патриот". Проблемы с появлением ржавчины на этом автомобиле, как отмечает портал, стали "притчей во языцех". При этом завод-изготовитель заявлял об улучшении качества покраски внедорожника, однако и сейчас при покупке "Патриота" следует "перестраховаться" и обработать все проблемные места автомобиля, указывает портал.Вторую строчку "антирейтинга" занял китайский кроссовер Lifan X60. Как отмечает Carsweek.ru, с проблемой появления ржавчины сталкивались машины первого поколения, а в новой генерации производителю удалось решить данный вопрос, улучшив качество металла, а также технологию грунтования и покраски. Однако на вторичном рынке найти Lifan X60 "без характерных рыжих крапинок" очень сложно, признают эксперты.