Назым Кызайбай досрочно завершила бой

В Сербии продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: НОК РК

В весовой категории до 48 кг на ринг вышла двукратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай.



В 1/8 финала казахстанская спортсменка уверенно провела бой против представительницы Словакии Николь Дуриковой, без труда обеспечив себе выход в следующий этап соревнований.

Демонстрируя полное преимущество на ринге, она действовала свободно и раскованно. В третьем раунде Назым трижды отправила соперницу в нокдаун, а за 30 секунд до окончания боя одержала досрочную победу.