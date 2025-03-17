Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу

До этого она брала золото в 2014 и 2016 годах

Фото: пресс-служба НОК РК

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в Нише (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Она добилась успеха в весовой категории до 48 килограммов.

В решающем поединке ей противостояла Юлия Чумгалакова (Россия). Назым завладела преимуществом с первого раунда. Она также забрала и вторую трехминутку. В итоге Кызайбай победила единогласным решением судей, отметили в НОК.

Таким образом, Назым Кызайбай в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира. До этого она брала золото в 2014 и 2016 годах.

Ранее Наталья Богданова (до 70 кг) в Нише отметилась бронзовой наградой.