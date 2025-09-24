Не абстракция, а реальная ценность
1
Назгуль Макжан, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны
Для меня слово «суверенитет» не просто красивое понятие из учебников истории или политической риторики. Это часть моей судьбы, повседневной жизни. Я выросла в многодетной семье, где с ранних лет дети знали цену хлебу, труду и, самое главное, цену независимости. У меня всегда перед глазами был пример родителей и старших родственников, которые учили нас уважать труд, дорожить миром и стремиться к лучшему.