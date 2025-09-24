Особое значение для меня имели воспоминания дедушки и бабушки – ветеранов Великой Отечественной войны. Они познали значимость свободы и то, какой дорогой ценой достается право иметь свою Родину. Их скромность и сила духа сформировали во мне понимание: суверенитет – не абстракция, а реальная ценность, которую нужно беречь и развивать.

Благодарна за то, что именно в детстве впитала это уважение к независимости, и сегодня, много путешествуя по миру, я особенно остро чувствую, что значит возвращаться домой, – туда, где твои корни, твоя страна, твой народ и традиции.

Суверенитет дал нам возможность самим строить будущее. Это и огромная ответственность, и великое благо. Благодаря суверенитету у нас появились уникальные возможности для развития – заниматься бизнесом, работать, реализовывать собственные проекты, не оглядываясь ни на кого. Мы знаем, что наши права защищены государством. У каждого гражданина есть доступ к бесплатному образованию, медицинской помощи, социальным гарантиям – все это результат нашей независимости, тех реформ и усилий, которые предпринимает государство.

Особое внимание хотела бы уделить вопросу гендерного равенства. Казахстан за годы суверенного развития продемонстрировал серьезные шаги в этой сфере. Сегодня женщины в нашей стране имеют возможность совмещать заботу о семье и карьеру, строить бизнес, принимать участие в общественной и политической жизни. Это стало возможным благодаря системной государственной политике.

В стране был принят закон о равных возможностях, внесены изменения в Закон «О политических партиях», которые закрепили 30-процентные квоты для женщин и молодежи в представительных органах власти. Данные меры позволили значительно расширить участие женщин в принятии решений, укрепить их позиции в политике и бизнесе.

Кроме того, создано управление по защите женщин от семейно-бытового насилия, что является важным шагом на пути к обеспечению их безопасности и прав. Для меня как общественного деятеля и как матери это особенно значимо. Ведь речь идет не только о защите конкретных людей, но и о создании атмосферы доверия и справедливости в обществе. Суверенитет дал нам возможность самим определять свои приоритеты и ценности, и Казахстан выбрал путь, в котором женщины занимают достойное место в жизни страны.

Я всегда говорю: страна – это не только государственные институты и власть, это каждый из нас. От того, как мы относимся к своей земле, дому, соседям и близким, зависит благополучие всего государства. Суверенитет обязывает нас быть ответственными гражданами, бережно относиться к ресурсам, уважать друг друга и совместно строить будущее.

Для меня суверенитет – это возможность свободно говорить, развивать проекты, помогать другим, видеть, как растут мои дети, которые знают, что у них есть Родина, и она даст им знания, защиту и перспективы. Суверенитет – это чувство гордости, что ты живешь в стране, которая идет своим путем, где ценится труд, уважение к старшим и желание создавать.

Сегодня Казахстан стоит на пути глобальных изменений, и я верю, что именно наше понимание ценности суверенитета, уважение к независимости и стремление к равенству станут тем фундаментом, на котором мы построим сильное, гармоничное и справедливое общество. И в этом обществе женщины будут играть все более значимую роль – как хранительницы семейных ценностей, лидеры бизнеса и политики, созидатели нового будущего.