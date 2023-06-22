Не допустить приватизации оборонно-промышленного комплекса призывают сенаторы

Приватизация предприятий оборонно-промышленного комплекса для государства может иметь опасные последствия. Об опасениях по этому поводу в своем депутатском запросе рассказал сенатор Геннадий Шиповских, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Депутат отметил, что за годы независимости в этой важной сфере произошел ряд изменений. Большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса на сегодня приватизированы и находятся в частной собственности.

«На сегодня в состав активов акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», являющегося ядром отечественного оборонно-промышленного комплекса, входят 15 предприятий, в том числе в соответствии с Постановлением

Правительства «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», планируется реализовать 4 актива, один из них, коим является АО «Тыныс», уже продано в мае», - отметил сенатор.

Депутат обеспокоен тем, что после продажи существует риск того, что «Казахстан Инжиниринг» не сможет в полной мере обеспечить вооруженные силы наиболее востребованным вооружением и военной техникой.

«Приватизация предприятий ОПК для государства может привести к следующим опасным результатам: сокращение возможностей государства контролировать частный оборонный комплекс, участие иностранных инвесторов в оборонной промышленности в будущем, отсутствие гарантий того, что ее деятельность не будет использована против государства, а также

возможность потери военно-промышленного комплекса в кризисных ситуациях. В связи с этим требуем не допустить приватизации объектов, влияющих на состояние национальной безопасности страны», - заключил сенатор Шиповских, обращаясь к премьер-министру.