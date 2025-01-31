Не хлебом единым

Колонка обозревателей
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Асель Муканова

Прошлой осенью за победу в очередном журналистском конкурсе мне вручили сертификат на пять посещений в столичный театр «Астана Балет». Признаюсь честно, в первые минуты я проявила недовольство. «Ну что это за приз! – мысленно возмущалась я. – Не могли деньги подарить или сертификат в магазин техники на худой конец».

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Вот такие некрасивые меркантильные мысли кружились в моей голове. А что с меня возьмешь? Выросла в обычной рабоче-крестьянской семье, в театр в первый раз в жизни попала уже студенткой университета, а про балет всегда думала, что он только для избранных. Конечно, живя в столице и будучи журналистом, время от времени я попадала на знаковые театральные премьеры. Но назвать это прямо-таки своим увлечением не могла.

И вот представился шанс стать чуть ли не завсегдатаем «Астана Балет», чем я, конечно, как ответственный и весьма практичный человек, не могла не воспользоваться. Театр выделял лучшие места, по два на каждое посещение. Так что благодаря конкурсу приобщиться к высокому искусству смогли и мои подруги. И если на первое представление я ехала с неким скептицизмом, лишь бы билеты не пропали, то в последующие разы – с восторженным предвкушением и ожиданием настоящего праздника.

«Ромео и Джульетта», «Легенда о любви», «Щелкунчик» просто покорили мое неискушенное искусством сознание. А какая изысканная атмосфера в театре! Ты забываешь обо всех заботах и просто наслаждаешься приятным времяпрепровождением в окружении красивых одухотворенных людей. В общем, привлекли бесплатными билетами и получили в моем лице постоянного благодарного зрителя.

А совсем недавно мы с семьей отмечали 70-летний юбилей отца. И когда я озаботилась выбором подарка, то вспомнила этот свой опыт с балетом. «Не хлебом единым», – подумалось мне. И впервые мой подарок был не практичным и нужным, а скорее для души.

Папа всю жизнь мечтал иметь картину с лошадьми. Очень странное желание для бывшего каменщика, который и в галерее-то ни разу не был, считали мы. Где он и где живопись! Да и в доме у нас отродясь не было произведений искусства, не считая бронзовой чеканки и настенного коврика с оленями – обязательных атрибутов практически каждой советской квартиры.

Но эта его мечта все-таки не давала мне покоя. И вот на сей раз все сошлось. Картина – холст, масло – с подписью самого настоящего художника современности была найдена и приобретена. А когда в разгар застолья полотно было подарено, у отца даже проступили слезы. «Я ни одному подарку так не радовался!» – искренне признался он. И я поняла, что не прогадала.

Просто, наверное, всему свое время. Порой мы думаем лишь о материальном, гонимся за земными благами, окружаем себя красивыми дорогими вещами, и это тоже нормально. Но наступает момент – сам по себе или с чьей-то помощью – и какие-то вещи становятся уже не столь важны. На смену банальному потребительству приходит жажда чего-то более высокого. И тогда театральная постановка вызывает бурю эмоций, а при виде художественного полотна наворачиваются слезы.

Наверное, это и называют духовным ростом, который в обязательном порядке должен пережить каждый человек. Ведь главная наша задача, на мой взгляд, – это становиться лучше. Такие метаморфозы не говорят о том, что переживающему их отныне чуждо все земное. Просто меняются приоритеты. И жизнь становится гораздо легче и радостнее.

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#театр #балет #изобразительное искусство

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