Не ходи, если не хочется

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Елена Левкович

Попалась мне недавно на глаза реклама: купите книжки по психологии. Названия у книг – песня: «Иди туда, где трудно» и вторая в унисон – «Иди туда, где страшно».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первая моя реакция: «Извините, не хочу!» Я не знаю, наверное, автор и маркетолог рассчитывали на обратную реакцию типа: «Ух ты, как интересно, куплю». Заскринила, отправила подруге с вопросом, а не хотела бы она такое почитать. Она шарахнулась от чтива как черт от ладана: «Я и так уже в том месте, где и трудно, и страшно».

Отправила знакомому – может, у мужского пола чувство азарта перевешивает осторожность? Знакомый тоже открестился: «Даже не хочу знать, почему я должен напрягаться».

Я понимаю, что книжка на самом-то деле мотивационная и не потащит тебя за руку в дебри безработицы для проверки стойкости духа, а наоборот, призвана научить, как не бояться рисковать и делать то, что выведет тебя из пресловутой зоны комфорта.

Только вот, подозреваю, мало кому хочется выходить из этой зоны. Многим туда удалось попасть с большим трудом и искать, чего бы еще такого преодолеть на досуге, совсем не хочется. А еще не хочется вытаскивать с подкорки сидящую в нас «народную мудрость»:­ все должно доставаться через усилия и страдания. Не страдал – значит, не заслужил, с неба упало, как не стыдно, а другим вот тяжело, нехорошо выбиваться.

Я помню, одна наша соседка вечно кривилась на стиральную машинку-автомат, мол, это для лентяек. А настоящая женщина не только с конем на скаку сладит, но и с легкостью перестирает в ручном режиме все постельное и шторы. И когда наконец-то дети ей подарили это чудо техники (под ее возмущенные охи, естественно), призналась: машинку хотела, но только стыдно было, а вдруг кто подумает, что она лентяйка?

А моя однокурсница, например, наслушалась от своей свекрови: мол, «по-настоящему» не рожала, уснула, чикнули скальпелем, никаких стараний и страданий. Не то что у самой свекрови и остальных истинных женщин.

А мы, продукты советского воспитания, уже не хотим такого! Да, нам промыли мозги, что можно легко зарабатывать, просто жить, в конце концов вообще улететь на Бали и кайфовать на ретритах. Почему у нас все должно быть через страдания, никто толком объяс­нить не может. Видимо, потому, что отстрадавший чувствует вкус «победы» ярче?

Не призываю отвергнуть любые жизненные вызовы и предаваться гедонизму – как минимум будет скучно, как максимум – не выработается характер. А вдруг вам надо, чтобы из вас с благоговением предлагали делать гвозди? Но с другой стороны…

Вот знаете, у меня плохо получаются блины. Они вкусные, однако непрезентабельные с виду. То я тесто сделаю слишком жидкое, то по сковороде неловко распределю. В общем, страдала я всегда в процессе приготовления. А потом раз – и передумала страдать. И стала блины покупать! Первое время было чувство, как будто делаю что-то постыдное. Потом перестала стесняться – жить стало легче. А напарница моя по тренировкам переборола стеснительность и стала иногда приглашать клининг – исключительно в целях не сойти с ума от многозадачности. И, удивительное дело, никто пальцем в нее не тычет...

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#общество #воспитание #книги #психология

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