Не используешь землю – верни!

Как отмечено в нынешнем Послании Главы государства, земля – ключевой элемент инвестиционной привлекательнос­ти сельского хозяйства. Между тем комиссией по изъятию земель выявлено свыше 2 тыс. незаконных решений местных исполнительных органов о выделении сельскохозяйственных угодий без проведения каких-либо конкурсов.

Как подчеркнул Касым-­Жомарт Токаев, если землю взяли с нарушением закона и не используют, ее необходимо вернуть государству, причем по упрощенной процедуре. Однако, если землепользователь все же добросовестно на ней трудится и уже вложил собственные инвес­тиции, действующее аграрное производство разрушать нельзя. При этом в расчет следует взять также его работу по обустройству села и обеспечению постоянной занятости сельчан.

Нынче в Алматинской облас­ти активизированы меры по возвращению в сельскохозяйст­венный оборот земель, ранее предоставленных гражданам с нарушением законодательства и не используемых по назначению.

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций на днях сообщил глава областного управления земельных отношений Аманжол Абдрахманов.

По его информации, с начала года в собственность государства возвращено 257 земельных участков общей площадью 72,9 тыс. га. Примерно половину сельхозугодий арендаторы вернули добровольно, другую – по решениям судов.

По словам руководителя, необходимо предотвратить подобные нарушения впредь, в связи с этим ведется профилакти­ческая работа, усилен контроль в земельной сфере.

Так, рассмотрено пять материалов в отношении недобросовестных землепользователей, предусматривающих увеличение земельного налога в 20 раз. Инспекторы проводят мониторинг исполнения договоров аренды земли, в случае выявления нарушений направляют иски в суд.

– До конца года планируется вернуть в оборот еще 70 тысяч гектаров неиспользуемых земель, – проинформировал Аманжол Абдрахманов. – Эти участки в дальнейшем будут перераспределены для удовлетворения нужд сел, а также для выпаса скота хозяевами личных подворий. Уверены, что меры по возврату в госсобственность пустующих земель и пастбищ помогут создать благоприятные условия для развития сельского хозяйства, обеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами. Это одно из приоритетных направлений государственной политики.

Еще один немаловажный аспект Послания Главы государства: многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Подчеркнув, что такие землевладельцы нам не нужны, Президент поручил Правительству и Генеральной прокуратуре заняться данным вопросом.

По оценкам ученых-аграриев, в республике имеется много плантаций, принадлежащих определенному кругу лиц и компаний, латифундистам. Эти ресурсы годами не используются по назначению. Кроме того, насчитывается 90 млн га, отнесенных к землям запаса. Если данные массивы вовлечь в сельскохозяйственный оборот, говорят эксперты, то можно обеспечить кормами значительное поголовье скота фермерских и крестьянских хозяйств, частных подворий.

Остается добавить, что сокращение сроков процедуры изъя­тия неиспользуемых земель позволит быстрее перераспределить их среди добросовестных граждан, желающих заняться сельским хозяйством.