Не изменял своим принципам

Под звуки домбры памятную доску открыли народный писатель и драматург, лауреат Государственной премии РК Дулат Исабеков и заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев. Модератором культурного события стал ученик и последователь Б. Кенжебайулы доктор филологических наук, профессор Кулбек Ергобек.

В рамках мероприятия состоялась презентация двух книг о жизни, научной и творческой деятельности писателя и переводчика, доктора филологических наук и педагога, воспитавшего плеяду талант­ливых учеников.

Бейсембай Кенжебайулы посвятил жизнь изучению истории казахской литературы и периодической печати. А начал он свою трудовую дея­тельность в 1929 году, став первым редактором первой в Павлодарском Прииртышье газеты на казахском языке «Кенес туы».

На состоявшемся мероприятии ученики, соратники, представители общественности говорили о его значительной роли в возрождении национального самосознания и духа казахского народа.

Вместе со своими учениками ему удалось доказать, что устная казахская литература берет свое начало не с произведений Бухар-жырау, а с орхон-енисейских памятников, с эпохи Тюркского каганата. Это был смелый шаг, который не соответствовал постулатам коммунистической идеологии, но несмотря на ярлыки и гонения, он всегда оставался верен своим научным взглядам и убеждениям.

– Участвуя в мероприятии, чувствую себя счастливым, ведь когда-то слушал лекции профессора Бейсембая Кенжебайулы в университете. Это был настоящий ученый, всегда выражавший смелые мысли. Вспоминаю знаменитые слова Бауыржана Момыш­улы, которые он произнес на праздновании 60-летия профессора: «Все считают меня батыром, но настоящий батыр – Бейсембай Кенжебаев. Он никогда не изменял своим идеалам», – поделился воспоминаниями Дулат Исабеков.

В свою очередь директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Кенжехан Матыжанов отметил, что, будучи студентами, они зачитывались его небольшой брошюрой «Вопросы казахской литературы». В ней в концептуальном виде был изложен взгляд Бейсембая Кенжебай­улы на историю казахской литературы.

– Одна из главных его заслуг состоит в том, что он возродил из забвения имя Султанмахмута Торайгырова. Бейсембай Кенжебайулы не сломился под прессом коммунистической идеологии, которая пыталась предать забвению движение «Алаш». Его можно назвать символом честного служения науке и своему народу, – отметил Кенжехан Матыжанов.