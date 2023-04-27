Не латать, а обновлять

Самые серьезные поломки случались именно тогда, когда температура воздуха опускалась ниже тридцати градусов. Из строя выходили системы удаления золы и шлака, силовые фидеры топливоподачи, снижались параметры тепло­носителей. Всего за отопительный сезон было зафиксировано более 150 порывов теплосетей и свыше 30 аварий в котельных.

Теперь предстоит не просто залатать дыры, но и увеличить мощности котельных, установить вспомогательное оборудование на котлоагрегатах. К слову, уровень изношенности теплосетей в областном центре составляет 62 процента, а кое-где и все 68.

По словам заместителя директора ГКП «Теплокоммунэнерго» Аржана Кельменбетова, последний капитальный ремонт на них проводился в 1983–1984 годах. После чего производилась лишь замена отдельных участков. И чтобы очередной отопительный сезон прошел без аварий, необходима стопроцентная замена теплосетей.

Сегодня тепловики уповают на Комплексный­ план развития области Абай, в который включены проекты по замене проблемных участков, реконструкции теплосетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения. Планируется построить и новую ТЭЦ, о которой в городе говорят уже на протяжении десятилетий.

Правда, новая теплоэнергоцент­раль может появиться в Семее лишь к 2027 году, ну а пока предстоит отремонтировать то, что есть. Причем учесть важное обстоятельство: в последнее время в областном центре довольно интенсивно ведется жилищное строительство, и новые многоэтажки необходимо тоже подключать к теплосетям.

Для котельной «Габбасова», которая отапливает центральную часть областного центра, проект реконструкции был утвержден еще в 2022-м, а под Новый год вдруг выяснилось – в нем «потеряли» аж полмиллиарда тенге.

Проектом предусматривалось расширение существующего здания котельной с установкой четвертого водогрейного котла тепловой мощностью 23,26 мегаватт (20 гигакалорий в час). По плану же общая тепловая мощность объекта после реконструкции должна составить 72,5 мегаватт (62,3 гигакалории в час).

Теперь на реконструкцию теплоисточника из бюджета придется потратить 1,7 млрд тенге. Скандал вокруг проекта разгорелся тогда не на штуку. Виноватых искали долго. И нашли крайнего в лице… проектного института. Якобы это его специалисты допустили неточности и на одном из этапов упустили полмиллиарда.

– Проектная документация стоит десятки миллионов. Но для ее разработки даже не были произведены предпроект­ные инженерные изыскания. Допустим, это не коррупция, а у нас ЖКХ так плохо работает, что не может проконтролировать создание нормального проекта. В результате высшей степени непрофессионализма и простоты, которая хуже воровства, «потерялись» (оказались не предусмотрены) полмиллиарда тенге, – возмутился член городского общественного совета Илья Бароховский. – АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» – самая авторитетная организация в отрасли теплоэнергетики Казахстана, в вероятность ошибки с ее стороны не очень верится.

Институт – не организация-однодневка, основан в 1960 году, товарный знак зарегистрировал в 1994-м. То есть эта организация крайне дорожит репутацией. И вот эта солидная структура выигрывает тендер на сумму 65 миллио­нов тенге (именно столько стоит разработка документации по реконструкции котельной «Габбасова». – Прим. авт.). Работает над ней восемь месяцев. А потом… садится в лужу, прошляпив в проекте такую банальную вещь, как каркас или фильтр для котла?! Не предусмотрев огромную сумму – 500 миллионов тенге? А ведь именно так и пытаются преподнести нам ситуацию! Затем два месяца спустя в отделе ЖКХ эти «потерянные» 500 миллионов якобы находят, но… время упущено, и цены возросли.

«В связи с тем, что рабочий проект «Реконструкция котельной «Габбасова» г. Семей, ВКО» получил заключение экспертизы в 2021 году, в 2022-м увеличились цены на металлоконструкции и технологическое оборудование. На основании завершенных конкурсных процедур договор на реконструкцию объекта заключен с ТОО «Азияэнергопроектмонтаж». Работы ведутся согласно договору. Согласно заключению государственной экспертизы от 31.12.2021 года № 0113⁄21, сметная стоимость проекта составляет 1 432,572 млн тенге. На основании заключения № ЦЭ-0616⁄20 от 24.12.2022 г. по проекту «Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей, ВКО. Корректировка» стоимость проекта составила 1 934,654 млн тенге.

Увеличение сметной стоимости относительно рабочего проекта составило 502,082 млн тенге. В связи с корректировкой проекта и дополнительным финансированием срок окончания реконст­рукции – май 2023 года», – говорится в официальном ответе.

Активисты-общественники не успокоились и посетили котельную, чтобы воочию увидеть, как идет реконструкция теплового источника, и выяснить причину удорожания проекта.

Металл действительно подорожал.­ Но… на 50 процентов. Остальные 225 миллионов понадобились на рукавный фильтр и необходимую для его установки блочную конструкцию. Как раз фильтр и прилагающиеся к нему конструкции и не были учтены в проектно-сметной документации.

Вначале планировалось установить так называемый фильтр-циклон, который улавливает 86 процентов вредных выбросов, а после разработки ПСД было принято решение заменить его рукавным фильтром, способным улавливать до 99 процентов вредной пыли.

– Соответственно, возник другой воп­рос: почему количество вредных выбросов не было учтено при разработке проектно-сметной документации? И почему потребность в этом фильтре возникла уже после начала реконструкции? – задается вопросом Илья Бароховский.

Так или иначе реконструкция котельной идет. На ремонт теплосетей из респуб­ликанского бюджета выделено три с половиной миллиарда тенге. И как отметил в ходе своей недавней рабочей поездки в Семей Премьер-министр РК Алихан Смаилов, средства надлежит потратить эффективно, с тем чтобы горожане не проходили испытания холодом в следую­щем отопительном сезоне.