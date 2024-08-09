Не менее 13 человек пострадало при землетрясении в Японии

Фото: из открытых источников

Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю 8 августа в 16:43 по местному времени (12:43 по времени Астаны), сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в Тихом океане. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку была объявлена угроза цунами.

Землетрясение привело к временной остановке движения скоростных поездов. По данным японских СМИ, на Кюсю зафиксированы частичные разрушения домов, обрушения горной породы.

После землетрясения главное метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о повышении вероятности мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю.

Также сегодня стало известно, что премьер-министр Японии отменил свой визит в Астану из-за землетрясения.