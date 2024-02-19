Не надо бояться психолога

Потребность человека в психологической помощи и поддержке существовала всегда, так же, как и стремление проявлять эмпатию. Но основы современного профессионального психологического консультирования зародились относительно недавно – всего пару веков назад.

В начале прошлого столетия развитие этого направления претерпело заметные изменения: если раньше помощь ограничивалась лечением (чаще всего в психиатрических клиниках), то теперь расширилась до консультирования. Причем нуждаю­щиеся в профессиональной поддержке перестали считаться больными.

Стимулом к разграничению понятий «психиатрия» и «психология» стало развитие промышленности в больших городах, а также стремление нейтрализовать травмы Первой мировой войны. Помимо озабоченности самочувствием бывших солдат и нынешних рабочих, психология стала решать и проблемы профориентации. Как следствие, она из медицинской службы перешла в более широкую – социальную.

В 1940-х годах в США произошло утверждение недирективной психотерапии, обращенной к индивидуальным личным и эмоцио­нальным проблемам человека. Существенный вклад в развитие психологической помощи внес и институт религии. Если раньше прихожанам, нуждающимся в поддержке и наставлении, помогали духовные чины, то теперь церковь призвала на помощь выпускников факультетов философии, теологии и психологии, чтобы они могли проконсультировать тех, кто попал в трудную эмоциональную или житейскую ситуацию.

Отдельной главой в развитии системы оказания психологической помощи широкому кругу населения стало создание телефонных служб доверия. Изначально это были центры по предупреждению суицидов.

Впервые свои служебные телефонные номера, для того чтобы одинокие, растерянные или имею­щие суицидальные намерения люди могли обратиться за помощью, объявили два британских священника – это прои­зошло в 1953 году. Они даже не могли и предположить, какое количество звонков последует и как отзовется это начинание по всему миру.

Через 10 лет в австралийском Сиднее преподобный Алан Уокер, глава Центральной методистской линии, с этой целью основал телефон «Линия жизни», который с тех пор превратился во всемирную сеть.

Основанное в Европе объединение 400 телефонных служб сегодня известно под названием Международная федерация служб неотложной телефонной помощи IFOTES. В разных странах эти организации называются по-разному. Например, в Испании – «Надежда», в Германии – «Духовная помощь», в Швейцарии – «Протянутая рука», в Австралии – «Линия жизни», в США – «Кризисные линии». В странах постсоветского пространства закрепилось название «Телефон доверия».

В середине прошлого века в университетах появились специальные факультеты: семейной психотерапии, философии и теологии, психологии и социологии с отделениями психологического консультирования и социальной работы, выпускники которых получали диплом и соответствующее право на оказание психологической помощи человеку.

К середине прошлого столетия на фоне окончания Второй мировой войны, экономического подъема и создания новых трудовых и социальных форм отношений люди столкнулись с быстрыми переменами, которые в значительной степени затрагивали их жизнь. В связи с этим появилась настоятельная необходимость обеспечения населения адекватной гуманитарно-психологической помощью.

Профессиональное психологическое консультирование как профессия ведет отсчет с 1951 года, когда ее официально признала Северо-западная конференция в США. После этого стали создаваться профессиональные союзы и ассоциации, выдающие лицензии на консультативную практику.

В их определении консультирование – это совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных отношений. Цель – помощь клиентам в понимании происходящего в их жизненном пространстве и осмыслении путей достижения поставленных целей на основе осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличностного характера.

В настоящее время под экст­ренной психологической помощью понимается целостная система мер, направленных на оптимизацию актуального психологического состояния пострадавших, предупреждение развития неблагополучных психологических последствий.

Когда помощь нужна незамедлительно

Оказание экстренной психологической помощи законодательно регламентируется на государственном и ведомственном уровнях во многих странах мира. Активно разрабатываются методические указания, рекомендации и регламенты поддержки различных групп участников чрезвычайных ситуаций – пострадавших в катастрофе, очевидцев происшествия, близких и родственников погибших и раненых, специалистов экстремальных профессий. Также разрабатываются методические материалы по работе с беженцами, пострадавшими из числа людей с особыми потребностями, пожилыми, детьми.

По данным портала психологических изданий PsyJournals.ru, в Испании на законодательном уровне на базе Национальной системы здравоохранения создаются условия для формирования штата клинических психологов, оказывающих экстренную психологическую помощь в местах чрезвычайных ситуаций. Также в штате аварийно-спасательных подразделений имеются члены неправительственных гуманитарных организаций, имеющие психологическое образование, а также психологи, реализующие частную практику и заключившие договор с государственными структурами.

В США до террористического акта 11 сентября 2001 года вопросами психологической помощи пострадавшим занимался Американский Красный Крест. Уже после трагических событий на основании работ американских исследователей-психологов разрабатывались методы и принципы оказания помощи в экстренной ситуации, неотложной психологической помощи и раннего психологического вмешательства.

После террористических атак в Париже в 2015 году с пострадавшими на местах работали выездные бригады экстренной психологической помощи, включавшие в себя опытных психиат­ров, психологов и медицинских сестер. Такие бригады оказывали неотложную психосоциальную и психологическую помощь жерт­вам теракта прямо на улицах рядом с местами трагедии, а также в течение месяца работали в специально созданных информационных центрах.

Совместно с ними прием вели полицейские психологи и специалисты из особой группы, созданной на базе системы здравоохранения.

Во время лесных пожаров в Калифорнии в 2017 году многие семьи с детьми были вынуждены покинуть свои дома. Дети стали свидетелями уничтожения привычной обстановки и подступающего к населенным пунктам пламени, многие из них впоследствии демонстрировали признаки тревожности, острых стрессовых реакций, пост­травматического стрессового расстройства.

В этой ситуации образовательные организации распространяли среди родителей раздаточные материалы о возможных последствиях психотравмирующих событий и способах обращения за помощью, при необходимости школьные психологи оказывали пострадавшим психологическую поддержку в пунктах временного размещения. После возобновления работы школ и центров охраны психического здоровья создавались различные группы психологической поддержки обучающихся.

По данным Джорджтаунского университета, число пострадавших от жестокого обращения имеет тенденцию к росту в период чрезвычайных ситуаций и неопределенности. Во многих странах мира организована круглосуточная горячая линия, куда могут обратиться жертвы домашнего насилия и получить юридическую, психологическую консультацию.

Международная организация «Врачи без границ» также запустила телефон доверия по вопросам психического здоровья для тех, кто подвергся домашнему и сексуальному насилию. В Бразилии на базе полицейского управления создана служба экстренной психологической помощи жертвам гендерного насилия, хотя сами психологи этой структуры не являются сотрудниками полиции.

Есть потребность

Сегодня все ведущие университеты Казахстана ежегодно готовят дипломированных психологов и психиатров.

Так, на 2023⁄2024 учебный год выделено 1 039 грантов, из них на «психологию и педагогику» – 689, «психологию» – 350. В прошлом учебном году вузы страны выпустили 6 702 бакалавра по специальности «педагогика и психология». В медицинских вузах в резидентуре по специальности «психиатрия взрослая, детская» прошли обучение 159 человек.

Однако, несмотря на эти цифры, ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов, говорят эксперты. Ведь, согласно опросу, проведенному Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК в 2021 году, за помощью к психологам обращались 600 тыс. казахстанцев, а порядка 4 млн готовы это сделать.

При этом 3 млн – сразу при такой необходимости, а остальные хотели бы, но стесняются. Почти половина участников опроса (48,5%) высказали мнение, что услуги психолога должны быть доступными по месту их проживания, в поликлиниках, к которым они прикреплены.

Проблему нехватки ресурса для обеспечения данных потребностей и системного подхода к организации служб подняла и депутатская фракция партии «Amanat», обратившись с запросом к Министерству труда и социальной защиты населения. В нем народные избранники говорят о том, что сегодня поле оказания и получения психологической помощи в Казахстане не имеет законодательно-правового регулирования.

«В стране нет единой системы по обеспечению психологической помощи населению, нет общей статистики, представляющей целостную ситуацию в этом направлении. Лишь в рамках среднего образования в силу особой компетенции и работы с детьми можно увидеть системно выстроенную работу с разработанными правилами и с указанием имею­щихся проблем. А психологи, оказывающие государственные и частные услуги, работают разрозненно», – говорится в тексте документа.

Между тем депутаты ссылаются на то, что в Беларуси, например, Закон «Об оказании психологической помощи» принят в 2010 году, в Азербайджане – в 2018-м. В России сегодня обсуж­дается Федеральный закон «О психологической помощи в РФ». В Украине зарегистрировали законопроект, касающийся системы охраны психического здоровья и услуг в сфере психического здоровья, в частности, там добавили запрет о предоставлении психологической или психиатрической помощи без соответствующей квалификации.

Кроме того, целый пласт проб­лем, по мнению депутатов Мажилиса РК, имеется в сфере здравоохранения, где нужны улучшение материально-технической базы медучреждений, кабинеты психического здоровья, реабилитационные программы для психически больных и для лиц, оказавшихся в игровой зависимости, а также такие программы, как психотерапия, психокоррекция, психологическое консультирование.

В ответ ведомство предоставило данные о том, что на сегодняшний день психологическая помощь оказывается в системе образования, здравоохранения, правоохранительных органов, службе чрезвычайных ситуаций и других отраслях. Представители МТСЗН утверждают, что с учетом специфики и разности задач, стоящих перед государственными органами, функционал и компетенции ведомственных психологов имеют существенные отличия.

В системе образования, например, разработанные правила позволили систематизировать и конкретизировать работу специалистов, входящих в состав психологической службы, выстроить алгоритм действий при обращениях учеников, родителей, педагогов, переведя акцент работы педагогов-психологов на повышение доступности и качества индивидуального сопровождения школьников. К тому же принята Единая программа по профилактике аутодеструктивного поведения обучающихся, которая содержит алгоритм работы психологической службы при выявлении детей, склонных к суицидальным рискам. Во всех регионах при управлениях образования действуют сall-центры, функционирует чат-бот BalaQorgauBot2.0 (веб-сайт balaqorgau https:⁄⁄bala.gov.kz) по оказанию экстренной психологической и правовой помощи.

Кроме того, для оказания экст­ренной психологической, психотерапевтической помощи населению, профилактики суицида, буллинга, социальной защиты подростков и их семей функцио­нирует круглосуточно телефон доверия 150, который позволяет бесплатно позвонить из любого уголка страны.

Также в ведомстве проинформировали, что в республике действуют 9 центров и отделов психологической поддержки: в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, Астане и Алматы. В остальных регионах центры будут открыты до конца 2024 года. В системе здравоохранения психологи работают в молодежных центрах здоровья, поликлиниках, стационарах. Они помогают прео­долеть психические, поведенческие расстройства, оказывают консультации онкобольным, ВИЧ-инфицированным.

Но запрос на психологическую помощь в обществе все равно остается неудовлетворенным. Высоко и недоверие к специалистам этого профиля, как и сомнение в их необходимости. Поэтому системное регулирование этой сферы на государственном уровне открыло бы новые возможности для развития психологической помощи населению.