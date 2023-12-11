Не оставаться в стороне

Зажигательные танцы, веселые конкурсы, объятия и подарки – с весьма насыщенной программой волонтеры молодежного крыла «Жастыр рухы» приехали в гости в центр дневного пребывания «Үміт» в селе Балпык-би Коксуского района.

Здесь получают специальные услуги 40 детей с ограниченными возможнос­тями в возрасте от 1,5 до 18 лет. В основном у ребят дефекты опорно-двигательного аппарата и различные нев­рологические заболевания. В силу этих обстоятельств многие из них испытывают дефицит общения. А потому, подчеркивают волонтеры, важнейшая задача – дать детям как можно больше внимания и теплоты, окружить заботой и подарить положительные эмоции.

– Это настоящий праздник для наших детей, – говорит директор центра дневного пребывания «Үміт» Алия Садыкова. – И больше всего нас радует то, что визиты активистов молодежного крыла «Жастар рухы» стали уже доброй традицией. Считаю, это очень похвальное дело – наши ребята имеют возможность быть на одной волне с обществом, а волонтеры создают по-настоящему инклюзивную среду.

Встреча прошла под эгидой общереспубликанской акции «Волонтером быть легко». И в самом деле, говорят участники встречи, приносить пользу обществу – большую ли малую – под силу каждому, было бы желание. В ближайших планах жетысуских жастаровцев – оказание всесторонней помощи пожилым людям.