Не потеряли веру в будущее

– Дом очень красивый! – восклицает он. – И внутри все сделано отлично. Семья очень рада. Позади три месяца тревог и ожиданий. Все завершилось очень хорошо. Спасибо всем!

Старый дом Имангали Султановича в микрорайоне «Подгора» после наводнения попал под снос. Новый построен в микрорайоне «Бірлік». Ключи Имангали Татваев получил в порядке очереди. Дожидаясь этого радостного события, Тат­ваевы жили у младшего брата.

– Все, кто лишился жилья, не остались на улице, где-то расселились: у родственников, в общежитии, – сообщает ветеран. – Везде было организовано трехразовое питание. Большую помощь оказали волонтеры, огромная благодарность им за это.

В тревожные дни Имангали Татваев активно участвовал в противопаводковых мероприя­тиях. Ходил по «Подгоре» и оповещал жителей, позже провел более 60 разъяснительных встреч. Интересы затопленной «Подгоры» он представлял на встречах с руководителями страны и области.

Родом Имангали Татваев из города Макушино Курганской области. После окончания железнодорожного училища служил в Германии. Работал грузчиком на мясокомбинате в Петропавловске, заочно окончил техникум, учился в институте, стал начальником цеха. Потом поработал в банке инженером по обслуживанию здания. С 2018 года Имангали Султанович – заместитель председателя городского Совета ветеранов.

– Работа интересная, – говорит он. – В городе более четырех тысяч пенсионеров, в Совете ветеранов – 35 человек. Живая работа с людьми мне импонирует. Я благодарю коллег за то, что в любой момент они приходят на помощь. В дни паводка курсанты Академии Национальной гвардии укрепляли в Прибрежном дамбу, а мы, ветераны, приезжали к ним, чтобы поддержать моральный дух и накормить баурсаками.

Паводок, конечно, нанес огром­ный вред, отмечает ветеран. К слову, он сегодня входит в состав комиссии по возмещению материального ущерба, строительству и ремонту домов.

– Но вместе с тем стихийное бедствие показало, насколько мужественными могут быть наши граждане, – говорит он. – Многие лишились жилья, у меня тоже дом унесло. Но когда прие­хал Президент и заявил, что ни один пострадавший от паводка не останется без помощи государства, все успокоились и воспряли духом. И вот, смотрите, в «Бірлік» уже сдали более 200 домов. Горожане радуются, получая ключи. Это подтверждает заботу государства о нас! Люди не потеряли веру в будущее. Я горжусь своим городом. Уверен, все у нас наладится.