Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе

В интервью газете Turkistan Глава государства прокомментировал тему вступления нового Налогового кодекса в Казахстане, вокруг которого в прошлом году велись жаркие дискуссии, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Касым-Жомарта Токаева, тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан. Как отметил Президент, подобного рода реформы проводятся во многих странах, например, в России НДС недавно был поднят до 22%.

«Наша реформа – не рядовая «фискальная кампания», а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача – обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году», - подчеркнул Глава государства.

Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, повысить НДС, причем до 20%, предлагало предыдущее правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике.

«В ходе обсуждений нынешнее правительство тоже предложило поднять НДС до 20%, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса – государство, бизнес, граждане – добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя.

«По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги – получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в «центре» экономики», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как заметил Президент, эффективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества.

«Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов», - подчеркнул Глава государства.

