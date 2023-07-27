Не пропеть лето красное

В угольном регионе с его шахтами и карьерами, казалось бы, для населения не должно быть проблем с каменным топливом. А они все же возникают. Возле угольных баз выстраиваются очереди из порожних грузовиков, торговцы не успевают обслуживать всех желающих, из-за чего возникают ажиотаж и слухи о том, что угля на всех не хватит.

Но это ближе к осени. Сейчас же железнодорожные тупики полны угля – и возле них нет очередей. Такую картину мы увидели, посетив одну из самых крупных точек сбыта угля для коммунально-бытовых нужд в Караганде. Она находится рядом с хлебомакаронным комбинатом.

Сюда только что прибыл тепловоз с двадцатью вагонами, груженными углем. В общей сложности это около 1 300 тонн. Вагоны опорожнили, и состав уехал, а погрузчик принялся перетаскивать доставленное топливо подальше от железнодорожной насыпи. Время от времени этот процесс прерывали подъезжающие КамАЗы. Они подставляли погрузчику борта своих кузовов, куда из огромного ковша загружалось каменное топливо.

– Сейчас у нас в запасе около тридцати тысяч тонн угля. И его поставки продолжаются, – говорит директор угольного склада Владимир Крылов. – Мы продаем уголь, который доставляется из разреза «Шубарколь көмір». Он считается самым ходовым. Отпускаем его по 13 450 тенге за тонну. По сравнению с прошлым годом цена выросла. Тогда мы отпускали уголь для населения по 11 тысяч тенге за тонну.

Предприниматель отмечает, что твердое топливо подорожало по нескольким причинам. Во-первых, до 8 000 тенге за тонну поднялась его отпускная цена на самом разрезе АО «Шубарколь көмір». Во-вторых, выросли тарифы на железнодорожные ­перевозки. И, в-третьих, подскочила стоимость дизтоплива, которым заправляют спецтехнику, занятую на погрузке и выгрузке угля.

Надо сказать, что в Карагандинском регионе подорожали и другие виды угля, а не только шубаркольский. В частности, с 20 до 22 тыс. тенге поднялась цена на шахтный уголь ТОО «Рапид». Он тоже пользуется спросом у населения. Его покупают те, в чьих домах стоят котлы длительного горения «Неделька».

Несмотря на рост цен, уголь в Карагандинской области был и остается одним из самых доступных в Казахстане.

– Шубаркольский уголь в нашей области продают населению по 13 500 тенге за тонну. Это самая низкая цена на топливо в Казахстане, – отмечает руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Дарын Булкайыр. – Уголь мы получаем с восьми разрезов и одной шахты. Его отпускают населению в 52 точках продаж по всей области. Двадцать из них находятся в Караганде.

На этой неделе компания «Шубарколь комир» сообщила о закрытии пункта самовывоза угля, который находился на территории карьера. Сделали это по двум причинам. Во-первых, чтобы избежать большого скопления грузовиков, между водителями которых нередко возникают конфликты. Во-вторых, чтобы избежать дефицита угля на внутреннем рынке. Ведь ежегодно на карьер приезжали самосвалы из других регионов Казахстана и вывозили уголь, предназначенный для потребителей Карагандинской области.

– В нынешнем году по итогам биржевых торгов оптовым покупателем коммунально-бытового угля определено ТОО «Комир гарант», – сообщил генеральный директор АО «Шубарколь комир» Сергей Ким. – Мы приняли решение создать четыре топливных пункта: два в области Улытау, один в Костанайской области и один в поселке Осакаровка Карагандинской области. Поставка угля на эти топливные базы будет производиться железнодорожным транспортом круглосуточно.

Для жителей Нуринского района откроют дополнительные топливные базы вблизи поселков Баршино, Бестамак, Жанбобек, Каракаска, Куланотпес, Талдысай, Ткенекты, Соналы и Ныгман. Их работники будут по спискам и под контролем акимата продавать уголь исключительно населению.

– Я призываю жителей Карагандинской области заблаговременно запасаться углем, – обращается к населению руководитель управления промышленности Дарын Булкайыр. – Не стоит ждать наступления холодов. Покупайте топливо уже сейчас, пока нет очередей. Уголь у нас есть. Без него область не останется.