«Не следует слепо копировать чужие модели»: Токаев – об образовательном опыте развитых стран

Президент,Образование
157
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Глава государства поручил адаптировать лучшие практики к нашим реалиям, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Аманжолова

«Необходимо повышать качество образования. Наука, технологии, знания – все это стремительно меняется. Полученные вчера знания завтра могут потерять свою актуальность. Поэтому решающее значение приобретает квалификация учителей. Нельзя ограничиваться знаниями, полученными в высших учебных заведениях. Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться. Важно мастерски овладевать методиками, которые пробуждают в детях стремление к знаниям», - подчеркнул Президент в ходе выступления на республиканской Августовской конференции учителей.

По слова Главы государства, в развитых странах образование – это основа и движущая сила экономики. Необходимо изучать их опыт, хотя и не следует слепо копировать чужие модели. Важно адаптировать лучшие практики к нашим реалиям.

«Любые изменения в стандартах образования, методиках и учебниках должны проходить тщательную экспертизу. В образовании нет права на ошибку, ведь последствия могут быть очень серьезными», - сказал Токаев.

Он отметил, что в этом году выделено более 13 тысяч грантов по педагогическим специальностям. Стипендия студентов-педагогов за 5 лет выросла вдвое, и с нового учебного года она составит 84 тысячи тенге. Благодаря этим мерам растет интерес молодежи к профессии учителя.

В прошлом году на педагогические специальности поступили около 1 800 обладателей «Алтын белгі», а в этом году их число превысило 2 000. Это почти 23% от всех обладателей этого знака. Все это свидетельствует о том, что престиж профессии учителя в обществе растет. Были приняты и другие меры для повышения квалификации педагогов и улучшения качества образования. Достигнуты неплохие результаты. 

В этом году школьники Казахстана завоевали 27 медалей на семи самых престижных в мире предметных олимпиадах, а также около 1 000 медалей на других международных состязаниях. Это, безусловно, результат качественных знаний и упорного труда детей, а также самоотверженной работы учителей.

На днях Глава государства специально пригласил юных лауреатов в Акорду, чтобы лично вручить им награды. Они продемонстрировали всему миру интеллектуальную мощь народа Казахстана.

#Токаев #Образование #учитель

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
В столице проходят мастер-классы по анимации
Шоколадка для Дженнифер Лопес
Казахстанцы сделали свой выбор
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Сделан шаг к реализации глобального проекта
В поисках гениального романа
Как защититься от цифровых аферистов
Зато мой сын...
Астана – здоровый город
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Творчество во спасение
Добрый и светлый талант
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Большие возможности для отечественного производства
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев присвоил звания и вручил госнаграды пед…
Токаев поручил усиливать международные позиции Казахстана к…
Образование и наука должны стать движущей силой развития Ка…
Президент поставил задачу обучать детей технологиям ИИ с ра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]