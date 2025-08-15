Фото: А.Аманжолова

«Необходимо повышать качество образования. Наука, технологии, знания – все это стремительно меняется. Полученные вчера знания завтра могут потерять свою актуальность. Поэтому решающее значение приобретает квалификация учителей. Нельзя ограничиваться знаниями, полученными в высших учебных заведениях. Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться. Важно мастерски овладевать методиками, которые пробуждают в детях стремление к знаниям», - подчеркнул Президент в ходе выступления на республиканской Августовской конференции учителей.

По слова Главы государства, в развитых странах образование – это основа и движущая сила экономики. Необходимо изучать их опыт, хотя и не следует слепо копировать чужие модели. Важно адаптировать лучшие практики к нашим реалиям.

«Любые изменения в стандартах образования, методиках и учебниках должны проходить тщательную экспертизу. В образовании нет права на ошибку, ведь последствия могут быть очень серьезными», - сказал Токаев.

Он отметил, что в этом году выделено более 13 тысяч грантов по педагогическим специальностям. Стипендия студентов-педагогов за 5 лет выросла вдвое, и с нового учебного года она составит 84 тысячи тенге. Благодаря этим мерам растет интерес молодежи к профессии учителя.

В прошлом году на педагогические специальности поступили около 1 800 обладателей «Алтын белгі», а в этом году их число превысило 2 000. Это почти 23% от всех обладателей этого знака. Все это свидетельствует о том, что престиж профессии учителя в обществе растет. Были приняты и другие меры для повышения квалификации педагогов и улучшения качества образования. Достигнуты неплохие результаты.

В этом году школьники Казахстана завоевали 27 медалей на семи самых престижных в мире предметных олимпиадах, а также около 1 000 медалей на других международных состязаниях. Это, безусловно, результат качественных знаний и упорного труда детей, а также самоотверженной работы учителей.

На днях Глава государства специально пригласил юных лауреатов в Акорду, чтобы лично вручить им награды. Они продемонстрировали всему миру интеллектуальную мощь народа Казахстана.