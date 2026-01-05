В интервью газете Turkistan Глава государства развеял слухи вокруг предстоящей конституционной реформы под себя, передает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев назвал подобные рассуждения фантазией и отметил, что это противоречит его политическим принципам.
«Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно», - подчеркнул Президент.
Как рассказал Глава государства, обсуждение всех важнейших для страны реформ будет вынесено на всенародный референдум. По словам Токаева, здесь нет каких-то скрытых смыслов и политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени.
«Могу уже сейчас сказать: этот год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции», - отметил Касым-Жомарт Токаев.