Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев

В интервью газете Turkistan Глава государства развеял слухи вокруг предстоящей конституционной реформы под себя, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев назвал подобные рассуждения фантазией и отметил, что это противоречит его политическим принципам.

«Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно», - подчеркнул Президент.

Как рассказал Глава государства, обсуждение всех важнейших для страны реформ будет вынесено на всенародный референдум. По словам Токаева, здесь нет каких-то скрытых смыслов и политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени.

«Могу уже сейчас сказать: этот год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #конституция #парламентская реформа

