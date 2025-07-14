«Не спалось от красоты города»: группа IOWA восхитилась Астаной

Культура
101
Дана Аменова
корреспондент

Участники группы удивились, как преобразилась Астана за последние годы

Фото: акимат Астаны

13 июля популярная группа IOWA выступила на сцене Astana Arena во время фестиваля Älem Fest, собрав множество поклонников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Участники группы восхитились тем, как преобразилась Астана за последние годы, и поделились своими впечатлениями от столицы.

«У вас такой красивый город! Я не могла долго лечь спать в гостинице, я просто стояла и смотрела, что это за колизей, что это за опера, что за красивые здания?! Тут столько всего нового построили с того времени, когда мы были здесь в последний раз. Наверное, лет 7-8 назад, и так многое изменилось. Такой чистый, такой красивый светлый город и так много здесь делается работы. Важно, что вы заполняете это пространство, вы делаете этот город своим. И я так много чувствую любви здесь», — поделилась впечатлениями со сцены солистка группы Екатерина Иванчикова.

Яркое выступление IOWA подарило зрителям заряд позитива и любимые хиты. В завершение артисты поблагодарили астанчан за тёплый приём и пообещали вернуться снова.

Также, 13 июля британская звезда Craig David также выступил на сцене Astana Arena в рамках масштабного фестиваля Älem Fest, собрав тысячи зрителей. 

Напомним, в мае солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков заявил со сцены, что завидует астанчанам.

#Астана #концерт #группа #ÄLEM FEST #IOWA

Популярное

Все
Алмагуль Батталиева завоевала Гран-при «Славянского базара» в Витебске
Казахстанские школьники стали сильнейшими химиками планеты: 4 медали на МХО-2025
4 новых таможенных поста начали работу на границе с Китаем и Узбекистаном
Обама снимет комедийный сериал к 250-летию США
Определился победитель клубного чемпионата мира
Токаев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Более 80 млн тенге вложили казахстанцы и иностранцы в очередную финпирамиду
Шымкентские учёные провели исследование наследия эпохи канлы
Биткоин рекордно подорожал
Мощные лесные пожары бушуют в канадской Манитобе
Свыше 10 тыс. абитуриентов подали документы на конкурс образовательных грантов
Почти 16 млн тенге потратил на ставках чиновник из Сатпаева
Робот изготавливает препараты для онкопациентов в Алматы
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Мартук
Дело Перизат Кайрат: журналистам ограничили доступ в зал суда
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Британский певец Craig David признался в любви к Астане
Минкультуры поздравило Алмагуль Батталиеву с победой на «Славянском базаре»
«Не спалось от красоты города»: группа IOWA восхитилась Астаной
Более 70 ветеринарных пунктов построили в области Жетысу
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
21,5 млрд тенге возвращенных активов пойдут на строительство сетей водоснабжения в Акмолинской области
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
«Астана Балет» завершил сезон грандиозной премьерой кантаты-балета «Carmina Burana»
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК

Читайте также

Минкультуры поздравило Алмагуль Батталиеву с победой на «Сл…
Алмагуль Батталиева завоевала Гран-при «Славянского базара»…
Опубликована обновленная транскрипция произведений Абая
Столичных меломанов приглашают на концерт Mozart Gala

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]