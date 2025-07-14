13 июля популярная группа IOWA выступила на сцене Astana Arena во время фестиваля Älem Fest, собрав множество поклонников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Участники группы восхитились тем, как преобразилась Астана за последние годы, и поделились своими впечатлениями от столицы.

«У вас такой красивый город! Я не могла долго лечь спать в гостинице, я просто стояла и смотрела, что это за колизей, что это за опера, что за красивые здания?! Тут столько всего нового построили с того времени, когда мы были здесь в последний раз. Наверное, лет 7-8 назад, и так многое изменилось. Такой чистый, такой красивый светлый город и так много здесь делается работы. Важно, что вы заполняете это пространство, вы делаете этот город своим. И я так много чувствую любви здесь», — поделилась впечатлениями со сцены солистка группы Екатерина Иванчикова.