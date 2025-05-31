Не спонсор, а друг Общество 31 мая 2025 г. 4:00 5 Екатерина Бескорсая cобственный корреспондент по Павлодарской области Первые воспитанницы Центра поддержки детей в Павлодаре нашли своих взрослых наставниц изображение сгенерировано_ChatGPT Своя непростая история... Сегодня в Региональном центре поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, рассчитанном на 70 детей, находятся 62 воспитанника от 3 до 17 лет. История у этого учреждения длинная: до 2019 года оно было Центром адаптации несовершеннолетних и, честно говоря, у многих ассоциировалось с малолетними нарушителями закона. Сейчас же РЦПД, а именно аббревиатура чаще на слуху, чем полное название центра, знаком многим павлодарцам как важная площадка, помогающая детям. И знаком в том числе благодаря социальным сетям, которые активно ведет заместитель руководителя центра по учебно-воспитательной работе Айман Сулейменова, – душещипательные ролики и эфиры в Instagram рассказывают о непростой жизни воспитанников, о счастливых событиях в детской судьбе, о той помощи, которую может оказать каждый. – К нам поступают дети, которых уже не берут в дом малютки, то есть старше трех лет и до 18. И понятно, что всегда это непростая история – ребят находят на улицах, изымают из семей по разным причинам. Кто-то немытый, кто-то некормленый, – рассказывает Айман Сулейменова. – Есть у нас сироты, есть дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, которые бродяжничали, родители которых лишены или ограничены в правах. То есть первая инстанция, куда они попадают после серьезного жизненного испытания, – это наш центр. И наша задача – помогать им во всем. В РЦПД дети в среднем живут полгода – за этот период решаются важные вопросы, связанные с восстановлением или лишением родительских прав. А дальше кто-то возвращается в семью, и таких большинство, а кто-то переезжает в детский дом. – Из 177 выбывших в прошлом году детей 91 вернулся в кровную семью, под опеку ушли 23 ребенка, и чаще всего именно к родственникам, и пятеро – в патронатные семьи, – продолжает Айман Кабдуллиновна. – Но некоторые наши воспитанники живут здесь как в детском доме – на постоянной основе, в этой группе сейчас 25 ребят. К сожалению, есть и такая причина, что нет места в детских домах… Конечно, наш приоритет, чтобы каждый ребенок поехал домой – пусть это будет приемная или патронатная, но семья. В первую очередь рассматриваем ближайших родственников, и если видим, что бабушки-дедушки, дяди-тети имеют потенциал, то этого ребенка мы не передаем в детский дом. Процесс оформления всех документов небыстрый, но мы знаем, что ребенок попадет в семью. Но если бы все было так просто… В семьи чаще всего попадают дети, у которых нет братьев или сестер (а таких и десяти процентов не будет), кто помладше. Это жизнь. Но в Казахстане есть еще один интересный формат помощи детям, не менее значимый, но другой – наставничество. Пионером такой поддержки воспитанников детских домов стал благотворительный фонд «Дара», который 10 лет назад запустил проект «Наставники». Нет права на ошибку Это проект социализации подростков из детских домов через дружбу со взрослым наставником. Им может стать казахстанец старше 25 лет, который готов на протяжении как минимум двух лет быть в жизни ребенка. Это не спонсор, а друг. Наставник делится багажом знаний со своим подопечным из детского дома, развивает в нем навыки самостоятельной жизни, помогает и поддерживает, ориентируясь на свой жизненный опыт. Для детей он становится близким взрослым, способным выслушать и помочь в трудную минуту, дать совет, направить при выборе будущего и мотивировать к достижению поставленных целей. За десять лет в проекте были задействованы 17 городов Казахстана, 330 подростков встретили своих наставников, 50 психологов и координаторов помогают проекту успешно функционировать. В Павлодаре реализацией этой инициативы занимается общественный фонд «Үміт Үзбеу». Сейчас в городе 25 действующих пар наставников, не считая выпускников, которые уже закончили свое участие в проекте. И если раньше главной площадкой была павлодарская детская деревня семейного типа, то с нынешнего года к проекту присоединился и РЦПД. И здесь сразу же сложились две пары детей и наставников – хороший результат, говорят специалисты, ведь дело это очень непростое и сверхответственное. – Процесс отбора наставников довольно долгий – здесь нет права на ошибку, – отмечает психолог проекта Екатерина Назаренко. – Заявку на участие подают те, кто увидел информацию в соцсетях, в СМИ, допустим, 50 человек. Все они проходят обязательное обучение в нашем фонде «Дара», чтобы получить сертификат наставника. И это всегда было обязательным у нас, еще до того, как Министерство просвещения ввело сертификацию наставничества. И уже на этом этапе отсеивается много людей, потому что в процессе обучения они понимают, как непросто быть наставником ребенка из детского дома. Следующий шаг – психологическая диагностика, затем – собеседование с руководителем детского учреждения, откуда будет воспитанник, и с психологом. И это тоже сито. Также нужно собрать пакет документов. В сухом остатке из 50 желающих могут остаться три-пять человек, ведь даже маленькие дети или постоянные командировки – это то, что будет объективно мешать участию в проекте. Так что нельзя сказать, что найти наставника проще, чем семью, – это тоже долго, ответственно, по силам далеко не каждому. – Наш центр открыт для общества, к нам приходит много людей – депутаты, активисты, у нас есть попечительский совет из 11 человек, которые тоже часто бывают у нас в гостях, организовывают праздники, дарят подарки. У кого-то даже свои любимчики среди детей есть, – говорит Айман Сулейменова. – И когда мы запускали проект наставничества, конечно же, первыми проинформировали наших активистов. Но никто из них пока не созрел перейти на другую ступень – и это хорошо, что люди понимают уровень ответственности, мы не хотим, чтобы наши дети встретились с предательством во второй раз. Психолог работает и со взрослыми, и с детьми, чтобы понять, какие у кого интересы, особенности психотипа, а пара составляется по наилучшему совпадению. На период притирки, создания эмоциональных связей, первые три-четыре месяца парам желательно встречаться раз в неделю на территории центра. Они обмениваются телефонами, чтобы пообщаться. – Нам важно, чтобы наставник помог социализироваться ребенку, потому что, находясь в стенах центра, наши дети не видят каких-то жизненных ситуаций. Сходить в аптеку, сходить в ЦОН, на почту. Даже элементарно – научить ездить в автобусах, ведь мы их возим на организованном транспорте, – подчеркивает Айман Сулейменова. – Наставник помогает найти хобби или развить увлечения ребенка – возит его на дополнительные занятия, секции, мастер-классы. И главное, взрослые учат детей не быть потребителем – и в материальном, и в моральном плане. Учат дружбе, отношениям, взаимоотдаче, дарить внимание другим. Именно такой подход проявляют две наши наставницы. Первая женщина давно наблюдала за работой центра через соцсети и сразу же откликнулась, как только мы выставили объявление о старте проекта, прошла обучение, сделала все как нужно. Ее подопечная, наша 16-летняя воспитанница, которая четыре года живет в центре, тоже мечтала об участии в проекте, так что эта пара сложилась просто идеально. Впрочем, как и вторая – еще одну нашу девочку поддерживает опытная наставница, у которой уже есть выпускник проекта. И мы видим, какое счастье эта идея дарит детям. Стоит отметить, что в самом центре создана очень теплая атмосфера – здесь дети чувствуют себя спокойно. Воспитатели с улыбкой рассказывают о воспитанниках, уехавших в прошлом году в семьи в другие города Казахстана, – Касым живет теперь в Актау, занимается боксом, поступил в лицей, Валерчик нашел замечательную семью в Туркестанской области. Про ребят снимали классные ролики, которые через соцсети разлетелись по всей стране, и этих детей увидели будущие родители. Сейчас команда РЦПД готовится к 1 июня – ребята разучивают номера, для них шьют костюмы, в коллективе есть швея, преподаватели вокала, домбры, шахмат, хореограф да и все воспитатели творческие. Словом, концерт в День защиты детей, как всегда, получится красочным. Но, как бы ни было весело и уютно в центре, каждый его воспитанник наверняка загадает заветное желание – обрести семью… К сведению: 30 апреля 2025 года Министерством просвещения принят приказ, устанавливающий обязательное обучение для граждан, желающих стать наставниками для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По завершении обучения выдается сертификат, подтверждающий квалификацию наставника. Обучение проводят организации по наставничеству. #дети #Павлодар #наставники