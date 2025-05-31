Своя непростая история...

Сегодня в Региональном центре поддерж­ки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, рассчитанном на 70 детей, находятся 62 воспитанника от 3 до 17 лет. История у этого учреждения длинная: до 2019 года оно было Центром адаптации несовершеннолетних и, честно говоря, у многих ассоциировалось с малолетними нарушителями закона. Сейчас же РЦПД, а именно аббревиатура чаще на слуху, чем полное название центра, знаком многим павлодарцам как важная площадка, помогающая детям. И знаком в том числе благодаря социальным сетям, которые активно ведет заместитель руководителя центра по учебно-воспитательной работе Айман Сулейменова, – душещипательные ролики и эфиры в Instagram рассказывают о непростой жизни воспитанников, о счастливых событиях в детской судьбе, о той помощи, которую может оказать каждый.

– К нам поступают дети, которых уже не берут в дом малютки, то есть старше трех лет и до 18. И понятно, что всегда это непростая история – ребят находят на улицах, изымают из семей по разным причинам. Кто-то немытый, кто-то некорм­леный, – рассказывает Айман Сулейменова. – Есть у нас сироты, есть дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, которые бродяжничали, родители которых лишены или ограничены в правах. То есть первая инстанция, куда они попадают после серьезного жизненного испытания, – это наш центр. И наша задача – помогать им во всем.

В РЦПД дети в среднем живут полгода – за этот период решаются важные вопросы, связанные с восстановлением или лишением родительских прав. А дальше кто-то возвращается в семью, и таких большинство, а кто-то переезжает в детский дом.

– Из 177 выбывших в прошлом году детей 91 вернулся в кровную семью, под опеку ушли 23 ребенка, и чаще всего именно к родственникам, и пятеро – в патронатные семьи, – продолжает­ Айман Кабдуллиновна. – Но некоторые наши воспитанники живут здесь как в детском доме – на постоянной основе, в этой группе сейчас 25 ребят. К сожалению, есть и такая причина, что нет места в детских домах… Конечно, наш приоритет, чтобы каждый ребенок поехал домой – пусть это будет приемная или патронатная, но семья. В первую очередь рассматриваем ближайших родственников, и если видим, что бабушки-дедушки, дяди-тети имеют потен­циал, то этого ребенка мы не передаем в детский дом. Процесс оформ­ления всех документов небыстрый, но мы знаем, что ребенок попадет в семью.

Но если бы все было так просто… В семьи чаще всего попадают дети, у которых нет братьев или сестер (а таких и десяти процентов не будет), кто помладше. Это жизнь. Но в Казахстане есть еще один интересный формат помощи детям, не менее значимый, но другой – наставничество. Пионером такой поддержки воспитанников детских домов стал благо­творительный фонд «Дара», который 10 лет назад запустил проект «Наставники».

Нет права на ошибку

Это проект социализации подростков из детских домов через дружбу со взрос­лым наставником. Им может стать казахстанец старше 25 лет, который готов на протяжении как минимум двух лет быть в жизни ребенка. Это не спонсор, а друг. Наставник делится багажом знаний со своим подопечным из детского дома, развивает в нем навыки самостоятельной жизни, помогает и поддерживает, ориентируясь на свой жизненный опыт. Для детей он становится близким взрос­лым, способным выслушать и помочь в трудную минуту, дать совет, направить при выборе будущего и мотивировать к достижению поставленных целей.

За десять лет в проекте были задействованы 17 городов Казахстана, 330 подростков встретили своих наставников,

50 психологов и координаторов помогают­ проекту успешно функционировать.

В Павлодаре реализацией этой инициа­тивы занимается общественный фонд «Үміт Үзбеу». Сейчас в городе 25 действующих пар наставников, не считая выпускников, которые уже закончили свое участие в проекте. И если раньше главной площадкой была павлодарская детская деревня семейного типа, то с нынешнего года к проек­ту присоединился и РЦПД. И здесь сразу же сложились две пары детей и наставников – хороший результат, говорят специалисты, ведь дело это очень непростое и сверхответственное.

– Процесс отбора наставников довольно долгий – здесь нет права на ошибку, – отмечает психолог проекта Екатерина Назаренко. – Заявку на участие подают те, кто увидел информацию в соцсетях, в СМИ, допустим, 50 человек. Все они проходят обязательное обучение в нашем фонде «Дара», чтобы получить сертификат наставника. И это всегда было обязательным у нас, еще до того, как Министерство просвещения ввело сертификацию наставничества. И уже на этом этапе отсеивается много людей, потому что в процессе обучения они понимают, как непросто быть наставником ребенка из детского дома. Следующий шаг – психологическая диагностика, затем – собеседование с руководителем детского учреждения, откуда будет воспитанник, и с психологом. И это тоже сито. Также нужно собрать пакет документов. В сухом остатке из 50 желающих могут остаться три-пять человек, ведь даже маленькие дети или постоянные командировки – это то, что будет объективно мешать участию в проекте.

Так что нельзя сказать, что найти наставника проще, чем семью, – это тоже долго, ответственно, по силам далеко не каждому.

– Наш центр открыт для общества, к нам приходит много людей – депутаты, активисты, у нас есть попечительский совет из 11 человек, которые тоже часто бывают у нас в гостях, организовывают праздники, дарят подарки. У кого-то даже свои любимчики среди детей есть, – говорит Айман Сулейменова. – И когда мы запускали проект наставничества, конечно же, первыми проинформировали наших активистов. Но никто из них пока не созрел перейти на другую ступень – и это хорошо, что люди понимают уровень ответственности, мы не хотим, чтобы наши дети встретились с предательством во второй раз.

Психолог работает и со взрослыми, и с детьми, чтобы понять, какие у кого интересы, особенности психотипа, а пара составляется по наилучшему совпадению. На период притирки, создания эмоциональных связей, первые три-четыре месяца парам желательно встречаться раз в неделю на территории центра. Они обмениваются телефонами, чтобы пообщаться.

– Нам важно, чтобы наставник помог социализироваться ребенку, потому что, находясь в стенах центра, наши дети не видят каких-то жизненных ситуаций. Сходить в аптеку, сходить в ЦОН, на поч­ту. Даже элементарно – научить ездить в автобусах, ведь мы их возим на организованном транспорте, – подчеркивает Айман Сулейменова. – Наставник помогает найти хобби или развить увлечения ребенка – возит его на дополнительные занятия, секции, мастер-классы. И главное, взрос­лые учат детей не быть потребителем – и в материальном, и в моральном плане. Учат дружбе, отношениям, взаимоотдаче, дарить внимание другим. Именно такой подход проявляют две наши наставницы. Первая женщина давно наблюдала за работой центра через соцсети и сразу же откликнулась, как только мы выставили объявление о старте проекта, прошла обучение, сделала все как нужно. Ее подопечная, наша 16-летняя воспитанница, которая четыре года живет в центре, тоже мечтала об участии в проекте, так что эта пара сложилась просто идеально. Впрочем, как и вторая – еще одну нашу девочку поддерживает опытная наставница, у которой уже есть выпускник проекта. И мы видим, какое счастье эта идея дарит детям.

Стоит отметить, что в самом центре создана очень теплая атмосфера – здесь дети чувствуют себя спокойно. Воспитатели с улыбкой рассказывают о воспитанниках, уехавших в прошлом году в семьи в другие города Казахстана, – Касым живет теперь в Актау, занимается боксом, поступил в лицей, Валерчик нашел замечательную семью в Туркес­танской области. Про ребят снимали классные ролики, которые через соцсети разлетелись по всей стране, и этих детей увидели будущие родители.

Сейчас команда РЦПД готовится к 1 июня – ребята разучивают номера, для них шьют костюмы, в коллективе есть швея, преподаватели вокала, домбры, шахмат, хореограф да и все воспитатели творческие. Словом, концерт в День защиты детей, как всегда, получится красочным. Но, как бы ни было весело и уютно в центре, каждый его воспитанник наверняка загадает заветное желание – обрести семью…

К сведению: 30 апреля 2025 года Министерством просвещения принят приказ, устанавливающий обязательное обучение для граждан, желающих стать наставниками для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По завершении обучения выдается сертификат, подтверждающий квалификацию наставника. Обучение проводят организации по наставничеству.