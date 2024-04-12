Не стреляйте в Землю!

Общество
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Лаура Тусупбекова

Резонансный проект закона «Об ответственном обращении с животными» обсуждается сейчас в Парламенте.

фото из архива "КП"

Название документа обнадеживает – народные избранники вроде как придумали нормы, благодаря которым люди, наконец, начнут уважать ценность жизней братьев наших меньших. Но на поверку оказалось, что вся «ответственность» в интерпретации депутатов кроется в том, чтобы вместо стерилизации как цивилизованного способа регулирования популяции бездомных животных, применять другой «способ» – их умерщвление. Законодатели этот способ завуалировали «цивилизованным» словом «эвтаназия».

Правда, один из мажилисменов, Сергей Пономарев, удивился, ведь эвтаназия подразумевает добровольное согласие на уход из жизни. Неужто службы отстрела будут требовать заявления у несчастных четвероногих о том, что они не против, чтобы их убивали? Депутат также попробовал сослаться на опыт совсем небогатой Грузии, где используют гуманные способы обращения с бездомными животными, ответственные. Ему вторит и ведущий научный сотрудник Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева, которая привела данные, что отстрел не способствует сокращению численности бездомных собак, так как в этом случае природный инстинкт заставляет их размножаться еще больше, и только стерилизация способна разрешить эту ситуацию. Но руководитель рабочей группы по этому законопроекту депутат Едиль Жанбыршин оказался неумолим, как служба отстрела.

Так совпало, что в дни, когда в обществе обсуждался этот вопрос, в Сети распространилось видео, на котором в одном из казахстанских городов маленький мальчик буквально в истерике бился о землю, так как «расстрельные бригады» ветслужбы в буквальном смыс­ле пристрелили его любимого питомца, который умирал в агонии на глазах маленького хозяина.

Цивилизованная страна? Нет, не слышали.

А между тем у всего творящегося в стране с бездомными животными есть своя цена. Свой бюджет. Хороший бюджет, прямо скажем. В 2021 году в Казахстане выделили 1,3 млрд тенге на решение проблем с бродячими животными, в 2023 году – уже 3,5 млрд тенге. Очевидно, деньги, которые акиматы выделяют на содержание животных, тратятся куда угодно, но только не на бездомных животных. Ответ прост. Когда их убиваешь, сложно разоб­раться, сколько денег на самом деле освоено. Прослеживается и мощное лобби у такого подхода к бездомным животным. Дорогое, миллиардное лобби…

Удивительно, но депутаты, которые вроде как призваны стеречь бюджет страны, не захотели разбираться, куда же уходят эти деньги, как они осваиваются. А зачем, когда можно просто убивать…

Пока обсуждение проекта закона поставлено на паузу – в стране возникла другая проблема – паводки. Туда брошено все внимание народных избранников. В соцсетях и пабликах распространяются трогательные видео, на которых спасатели, добровольцы на руках выносят собак, брошенных в зонах подтопления. И мы все радуемся и умиляемся. А когда паводки спадут, будет принят этот закон. И в этих же спасенных собак начнут стрелять. И ведь не задумываемся мы, что, стреляя в этих несчастных, мы стреляем в саму природу, Землю. И она в ответ способна утопить нас в своих слезах. Уже топит…

#поправки #бюджет #животные #законодательство #бездомные животные #отстрел #эвтаназия

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