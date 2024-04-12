Не стреляйте в Землю! Общество 12 апреля 2024 г. 1:30 6 Лаура Тусупбекова Резонансный проект закона «Об ответственном обращении с животными» обсуждается сейчас в Парламенте. фото из архива "КП" Название документа обнадеживает – народные избранники вроде как придумали нормы, благодаря которым люди, наконец, начнут уважать ценность жизней братьев наших меньших. Но на поверку оказалось, что вся «ответственность» в интерпретации депутатов кроется в том, чтобы вместо стерилизации как цивилизованного способа регулирования популяции бездомных животных, применять другой «способ» – их умерщвление. Законодатели этот способ завуалировали «цивилизованным» словом «эвтаназия». Правда, один из мажилисменов, Сергей Пономарев, удивился, ведь эвтаназия подразумевает добровольное согласие на уход из жизни. Неужто службы отстрела будут требовать заявления у несчастных четвероногих о том, что они не против, чтобы их убивали? Депутат также попробовал сослаться на опыт совсем небогатой Грузии, где используют гуманные способы обращения с бездомными животными, ответственные. Ему вторит и ведущий научный сотрудник Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева, которая привела данные, что отстрел не способствует сокращению численности бездомных собак, так как в этом случае природный инстинкт заставляет их размножаться еще больше, и только стерилизация способна разрешить эту ситуацию. Но руководитель рабочей группы по этому законопроекту депутат Едиль Жанбыршин оказался неумолим, как служба отстрела. Так совпало, что в дни, когда в обществе обсуждался этот вопрос, в Сети распространилось видео, на котором в одном из казахстанских городов маленький мальчик буквально в истерике бился о землю, так как «расстрельные бригады» ветслужбы в буквальном смысле пристрелили его любимого питомца, который умирал в агонии на глазах маленького хозяина. Цивилизованная страна? Нет, не слышали. А между тем у всего творящегося в стране с бездомными животными есть своя цена. Свой бюджет. Хороший бюджет, прямо скажем. В 2021 году в Казахстане выделили 1,3 млрд тенге на решение проблем с бродячими животными, в 2023 году – уже 3,5 млрд тенге. Очевидно, деньги, которые акиматы выделяют на содержание животных, тратятся куда угодно, но только не на бездомных животных. Ответ прост. Когда их убиваешь, сложно разобраться, сколько денег на самом деле освоено. Прослеживается и мощное лобби у такого подхода к бездомным животным. Дорогое, миллиардное лобби… Удивительно, но депутаты, которые вроде как призваны стеречь бюджет страны, не захотели разбираться, куда же уходят эти деньги, как они осваиваются. А зачем, когда можно просто убивать… Пока обсуждение проекта закона поставлено на паузу – в стране возникла другая проблема – паводки. Туда брошено все внимание народных избранников. В соцсетях и пабликах распространяются трогательные видео, на которых спасатели, добровольцы на руках выносят собак, брошенных в зонах подтопления. И мы все радуемся и умиляемся. А когда паводки спадут, будет принят этот закон. И в этих же спасенных собак начнут стрелять. И ведь не задумываемся мы, что, стреляя в этих несчастных, мы стреляем в саму природу, Землю. И она в ответ способна утопить нас в своих слезах. Уже топит… #поправки #бюджет #животные #законодательство #бездомные животные #отстрел #эвтаназия