Общество
Не те озера акимат осушает, не те…
Кирилл Пяртель

Серость и сырость

Едва ли не главной новостью недели стал дождь в столице. Обычный, в чем-то даже заурядный. Но сколько проблем сразу всплыло! Причем не только в части ливневой канализации или строительства. На дождь свалили все беды.

Стыдно видеть, как современный город не может справиться с рядовым природным явлением. И речь не просто о лужах в новых общественных пространствах, где опять криво положен асфальт. Машины тонут, а госномера, как раненых китов, пачками выбрасывает на берег. Вся Сеть заполонена объявлениями: нашел номер, потерял номер. На одной из улиц целую клумбу потерянными номерами украсили. Загляденье!

Так и не научились строить ливневки, получается? Не те озера акимат осушает, не те… Впрочем, только лишь ливневки? Посмотрите новости из Талгара в Алматинской области, где построили новую школу на 1 200 мест за три миллиарда тенге. По словам местных жителей, кровля протекает, в стенах трещины и следы сырости. Ни для кого не открытие, что секрет строительства непротекаемых крыш повсеместно утрачен безвозвратно. Казалось бы, уже и строительный бум прошел, чтобы ждать, когда все новостройки проверит дождем. И все равно лента новостей полна текущими потолками, потопами и неожиданными всплытиями.

Несомненно, открытие новой мечети – событие особенное. Но обсуждения больше удостоились второстепенные детали. И даже масштабы проекта ушли на периферию общественного внимания. По вместимости главная мечеть страны вошла в десятку крупнейших мечетей мира. 35 000 человек одновременно могут совершать молитвы внутри помещения, и еще 200 000 снаружи. Судя по реакции социальных сетей, все эти цифры, как и погоня за «архитектурными рекордами», в новом мире под названием Казахстан 2.0 уже никому не интересны. Самые большие, высокие и длинные строения заполнили столицу, а счастья-то как не было, так и нет. По крайней мере, для подавляющего большинства. Ведь быть и казаться – разные вещи.

Погоня за внешними атрибутами раз за разом играет злую шутку. Стикер Qazaqstan всего год продержался на здании много­функционального комплекса «Абу-Даби Плаза». Идея пере­именовать башню, а потом на весь фасад наклеить название – это ассоциации из категории первого уровня. Единственное место, где такая надпись уместна, – это контурные карты. Никто же не пишет на «Байтереке» – «Байтерек», а на жилом доме – «дом» на весь фасад. Нет таких надписей на Колизее, Эйфелевой башне... Мало того, что идея была так себе, так и исполнена она была, к счастью­ для облика города, не очень.
Надпись демонтируют, несмотря на то, что ресурсов это отнимает огромное количество – нужна ручная работа промышленных альпинистов на большой площади и серьезной высоте.

Ресурсы всегда будут в новостных трендах. Вспомните, как еще полгода назад не сходил из новостных лент сбор денег в фонд «Қазақстан халқына». Даже в сложные времена всем миром по старой традиции решаются самые сложные задачи. Ежедневно можно видеть, как помощь детям, приютам, животным собирают волонтеры по всей стране.

Но уже 5 сентября вступит в силу новый закон о благотворительнос­ти. Закон запрещает собирать в социальных сетях средства для нуждающихся. Без заключения договора такая деятельность теперь будет приравнена к мошенничеству. Договор должен быть заключен между тем, кто собирает деньги, и тем, кому они предназначены. Волонтерам, собирающим деньги для бездомных животных, договор с которыми заключить затруднительно, рекомендовано работать через приюты для животных. Вся надежда на то, что стремление помочь животным окажется сильнее бюрократических сложностей. В конечном итоге от мошенников тоже нужно как-то защищаться. Равнодушие, жестокость и доверчивость у нас как-то удивительно уживаются вместе.

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