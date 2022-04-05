Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обещавшего аннулировать выплаты по алиментам.

В Казыгуртский РОП с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Со слов пострадавшего, еще в августе прошлого года его обманул неизвестный мужчина. Представившись судебным исполнителем, аферист пообещал аннулировать выплаты по алиментам. Естественно, не просто так, а за солидное денежное вознаграждение. Свои услуги он оценил в 300 тысяч тенге и получил желаемую сумму. А ведь в финансовой поддержке, наверняка, нуждался ребенок горе-папаши, которому он не хотел платить алименты, предприняв попытку обойти закон.

Однако спустя время потерпевший узнал, что за ним по-прежнему числится долг по алиментам. Поначалу обманутый попробовал вернуть уплаченные деньги, а когда ничего из этого не вышло, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Полицейские зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за мошенничество. В отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая приступила к розыску подозреваемого и выяснению всех обстоятельств. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Казыгуртского­ РОП задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель.

В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Следователи устанавливают причастность афериста к другим аналогичным преступ­лениям.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граж­дан о том, что необходимо быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагаю­щим сомнительные услуги.