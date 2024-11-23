Не врач, а Google в халате!

Здравоохранение
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Кадровый кризис в медицине Северо-Казахстанской области обсудили члены Общественного совета.

рисунок Николая Веревочкина

Выступая с докладом, начальник управления здравоохранения СКО Каныш Бижанов сообщил, что медицинскую помощь населению региона оказывают 1 444 врача и 4 932 средних медицинских работника. Однако в области сохраняется дефицит кадров: не хватает 144 врачей и 174 средних медработников.

В рамках программы поддерж­ки специалистов предусмотрены подъемные пособия от одного до пяти миллионов тенге. В этом году их получили 52 врача на сумму 181 млн тенге. В 2023-м выплаты получили 128 специалистов. Планируется расширение мер поддержки. Так, рассматривается проект выплат по 8,5 млн тенге для специалистов остродефицитных профессий.

В 2024 году выделено 50 грантов на обучение в резидентуре за счет местного бюджета. На текущий момент обучаются 34 резидента, из которых 21 уже трудоустроен­. А в 2023-м было выделено 60 грантов, заключены договоры с 37 резидентами.

Между тем члены Общественного совета не пришли в восторг от позитивной статистики.

– Фраза про 144 дефицитных врача звучит на протяжении десятилетий! Подъемные пособия растут, а цифра не меняется. Ваше управление должно предлагать какие-то иные варианты решения этой проблемы. Более того, мы видим, что деньги выделяются, но приезжают работать не такие уж квалифицированные специалисты. Они диагнозы ставят по Интернету, – возмутился член президума совета Павел Афанасьев.

Фото общественного совета СКО

Ветврач Владимир Притчин рассказал о своем опыте:

– Приходишь к терапевту, а он боится тебя осматривать: дескать, этого нельзя делать, потому что энергия от больного перейдет к врачу. Я не утрирую. Он сидит, пишет в компьютере, ищет в Интернете, выписывает рецепт на лекарства. Деньги платим, а толку нет…

– Нельзя обобщать, не думайте, что все врачи одинаковые, – возразил руководитель облздрава Каныш Бижанов. – Проблема с записью к узким специалистам есть, но она решается на уровне министерства. В этом направлении работа ведется. Уже сейчас можно электронным способом записываться на прием к врачу, если у вас хроническое заболевание, если пациент стоит на учете.

Несмотря на наличие позитивных моментов, Общественный совет дал понять, что «косметические меры» кадровую проблему не решат. Нужны новые подходы, чтобы медики приходили в регион и оставались работать, а не уезжали после первых выплат.

#медицина #СКО #специалисты #дефицит кадров

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