Фото: пресс-служба Минэкологии

Инициированная Президентом страны экологическая акция «Таза Қазақстан» с самого начала была встречена с одобрением и получила широкую общественную поддержку. Глава государства не раз подчеркивал, что это не временная кампания, а долгосрочная идеология, направленная на формирование экологической культуры, ответственности граждан и системное наведение порядка в стране.

«Таза Қазақстан» – это неотъем­лемая часть национальной идеологии. Чистота начинается с благих помыслов и намерений каждого человека, которые проявляются прежде всего в аккуратном, бережном отношении к своим домам и улицам. «Таза Қазақстан» – это не красивый лозунг и не разовая кампания, это результат ежедневного кропотливого труда. Чистота укрепляет дисцип­лину, а дисциплина повышает ответственность. Крайне важно глубоко укоренить эту важную идею в сознании молодежи. Только так мы станем по-настоя­щему цивилизованной и прог­рессивной страной», – сказал

Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая.

Работы по реализации концепции «Таза Қазақстан» ведутся центральными и местными исполнительными органами в соответствии с планом действий, который включает в себя 60 пунктов по трем основным направлениям: формирование экологического мышления и поведения, экологическое образование, экологическое просвещение и информацион­ное сопровождение. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в 2025 году в рамках инициативы по всей стране было проведено 1 294 мероприятия.

Это акции по уборке территорий и посадке деревьев, просветительские проекты «Киелі мекен», «Таза аймақ», «Таза аула», «Чистые берега», «Мөлдір бұлақ», «Мен зерттеушімін», «Тапқыр зерттеуші», «Табиғатты аяла», Всеказахстанский день посадки деревьев, а также международные акции «Час Земли» и World Clean Up Day. За год в них приняли участие порядка 6,5 млн человек, включая 781 тыс. волонтеров. Собрано более 844 тыс. тонн отходов, очищено свыше 1,1 млн га.

Особое внимание уделялось ликвидации несанкционированных свалок. Для их выявления используется космический мониторинг. За 2025 год выявлено 3 833 свалки, и это на 25% меньше по сравнению с предыдущим годом, ликвидировано около 80% из них. С целью совершенствования работы по борьбе с несанкционированными свалками в Астане в пилотном режиме внедрены информационные системы, позволяющие отслеживать движение отходов от сбора до захоронения. Проект показал свою эффективность, начата работа по его внедрению в регионах.

Для усиления общественного контроля и вовлечения граждан в прошлом году был запущен telegram-чат-бот @TazaQazBot, через приложение eGov направлены push-уведомления с охватом 14 млн человек, а также проведена SMS-рассылка для 7 млн абонентов. Данная платформа активно используется в регионах: к ней подключены 209 районных акиматов, включая малые населенные пункты и моногорода, и 84 экологических объекта.

С начала года через чат-бот поступило 24 тыс. обращений, из которых свыше 22 тыс. выполнены. Чаще всего жители сообщают о необходимости уборки территорий, вывоза бытового мусора, благоустройства улиц и ремонта дорог.

Концепция «Таза Қазақстан» внесла весомый вклад в озеленение всей страны. В прошлом году, по данным Министерства экологии и природных ресурсов, высажено 3,8 млн деревьев. Таким образом, поручение Главы государства по высадке деревьев в населенных пунктах выполнено с превышением: при плане 15 млн до 2025 года фактически высажено 18,1 млн.

Один из ключевых аспектов концепции «Таза Қазақстан» – ответственное обращение с отходами. Профильным министерством совместно с «Жасыл даму» ведется системная работа по обеспечению регионов необходимой инфраструктурой. Так, в рамках запущенного в 2025 году механизма льготного финансирования проектов в сфере управления отходами за счет утильсбора одобрено 62 проекта, из которых 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге.

В целях утилизации неперерабатываемых фракций отходов планируется строительство трех мусоросжигательных заводов в Астане (мощностью переработки 1,5 тыс. тонн в сутки), Алматы (2 тыс. тонн) и Шымкенте (1 тыс. тонн). Для реализации этих проектов подписаны соглашения с китайскими инвесторами на 293 млрд тенге, срок строительства предприятий определен в два года. Помимо этого, согласно поручению Премьер-министра, разработана и одобрена Концепция управления всеми видами отходов, где предусмотрены инвентаризация, оцифровка и дальнейший мониторинг процессов, что позволит усилить работу в регионах.

В октябре 2025-го Главе государства были представлены предварительные результаты реализации концепции «Таза Қазақстан», рассчитанной до 2029 года. Подведение итогов года запланировано на апрель. Для усиления контроля создается Центр по мониторингу за ходом реализации президентской инициативы под председательством Премьер-министра.

Основная цель всех проводимых мероприятий – привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты и формирование экологической культуры. Каждый может внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов нашего общего дома – Казахстана – путем приобщения к экологическим акциям.