Не все казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления для покупки жилья – ЖССБ
Екатерина Елисеева
Использовать часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья получится лишь у малого количества вкладчиков. Об этом заявила руководитель АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Изучаем статистику, которая, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает. При выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 процентов от зарплаты. Объем таких пенсионных накоплений есть только у очень малого количества вкладчиков. Поэтому тот механизм, который сейчас обсуждается, он коснется, скорее всего, той малой части вкладчиков, у которых есть уже достаточный объем накоплений", – сказала Ибрагимова.
По ее словам, сейчас на базе Ассоциации финансистов Казахстана "Жилстройсбербанк" работает с Национальным банком РК касательно использования пенсионных накоплений для приобретения жилья.
"Конечно, сейчас мы можем принять решение, чтобы использовать накопления, но через 15-20 лет мы снова будем приходить в бюджет за новыми деньгами и ресурсами. Взвешенная позиция будет, думаю, где-то к концу года. Дополнительно будут сделаны расчеты, чтобы данный вопрос был очень проработан", – отметила Ибрагимова.
Напомним, 2 сентября в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность работающим казахстанцам использовать часть своих пенсионных накоплений до выхода на пенсию. Например, для покупки жилья или получения образования.