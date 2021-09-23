Не выплатили зарплату. Мужчина пытался спрыгнуть с башенного крана в Нур-Султане

В Нур-Султане мужчина пытался спрыгнуть с башенного крана из-за невыплаченной зарплаты, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
"23 сентября текущего года 09:45 часов в управление полиции района Алматы с заявлением обратился 41-летний мужчина по факту неуплаты денежных средств со стороны работодателя. Установлено, что он является работником строительной компании", – говорится в сообщении.
Со слов заявителя, ему не выплатили заработную плату, кроме того, не предоставляют безопасные условия труда.
"В 11:46 часов на канал 102 поступило сообщение о том, что данный заявитель пытается спрыгнуть со стрелы башенного крана, расположенного на строительном объекте ЖК "Привокзальное". По данному вызову незамедлительно прибыли все экстренные службы", – дополнили в пресс-службе полиции.
После проведения профилактической беседы мужчина добровольно спустился с башенного крана. Руководством ТОО на счет гражданина перечислена заработная плата. В отношении 41-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье 434 "Мелкое хулиганство" КРКоАП.