Не заявили о насилии над детьми: 26 уголовных дел в отношении педагогов и врачей заведено в РК
Екатерина Елисеева
В Казахстане находится в производстве 26 дел в отношении педагогов, воспитателей и врачей, которые не сообщили о половых преступлениях против детей. Об этом заявил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По поручению Главы государства мы ввели особый механизм надзора по половым преступлениям против детей. По каждому делу наряду с ответственностью насильника мы определяем степень вины взрослых, которым родители доверили своих детей", – сказал спикер.
По его словам, в производстве имеется 26 дел в отношении педагогов, воспитателей, врачей, вовремя не сообщивших о том, что ребенок попал в беду.
"Уже направили в суд такое дело в отношении директора школы. Она знала, что ученица пятого класса подвергается сексуальному насилию со стороны отчима, но скрыла это. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы", – дополнил он.