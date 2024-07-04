Неделя казахстанской культуры продолжается в Астане

Культура, Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Со 2 по 8 июля в Астане проходит неделя казахстанской культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Каждый ее день посвящен уникальной тематике. Так, в День национальных видов спорта участники и гости мероприятия смогли увидеть и принять участие в соревнованиях, приуроченных к V Всемирным играм кочевников.

Для гостей организовали национальные спортивные игры, такие как «асық ату», «гір көтеру», «арқан тартыс» и «қол күрес». Атмосфера этноаула создана благодаря присутствию тазы и беркута, которые являются частью «7 қазына» казахского народа.

Также была обустроена площадка с «Алты бақан».

«Для населения были подготовлены различные интерактивные игры из национальных видов, где участники смогли проявить себя лично или в коллективе. На плавающей сцене выступил фольклорный оркестр города Косшы», - рассказали в акимате.

В юрте развернута выставка национальной одежды и искусства, предоставившая гостям уникальную возможность погрузиться в богатое культурное наследие Казахстана.

Мероприятие проводится в рамках празднования Дня столицы до 8 июля, также ожидаются выступления различных артистов искусства.

#Спорт #День столицы #артисты #неделя культуры

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