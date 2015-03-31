Недобросовестных землепользователей будут лишать участков – МСХ РК
Экономика
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Талгат Исенов
В случае невыполнения требований по насыщению почвы необходимыми минеральными удобрениями Министерство сельского хозяйства будет ходатайствовать о лишении фермеров участков. Об этом сообщил директор Республиканского научно-методического центра агрохимической службы (РНМЦАС) МСХ Ерболат Базильжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным ведомства, за последние 25 лет площадь почв с высоким содержанием гумуса снизилась с 1,6 млн га до 255,5 тыс. га. Сейчас в республике преобладают почвы с низким содержанием гумуса – 73%. В период с 1990 по 2000 год применение минеральных удобрений сократилось в 61 раз. В среднем на 1 га пашни вносится 4,75 кг действующего вещества, или 1/12 часть от потребности.
Столь незавидная ситуация вынудила МСХ разработать новые правила рационального использования земель сельхозназначения. В частности, в текущем году центр агрохимической службы проведет масштабное обследование почв на площади 3,2 млн га.
"В случае выявления несоблюдения норм и требований к сельхозтоваропроизводителям будут приниматься жесткие меры, – заявил на брифинге Базильжанов. – Их место пустовать не будет, желающих заниматься сельским хозяйством в стране предостаточно. Мы не намерены никого пугать, однако тенденция сокращения плодородных земель налицо, и если не принимать меры, то в будущем ситуация будет только усугубляться".
Изымать земельные участки будут соответствующие органы на основе заключений экспертов сельхозведомства.
Проводя аналогию с более развитым сельским хозяйством в таких странах, как Голландия, Китай, Франция, Базильжанов заметил, что уровень насыщения минеральными удобрениями там составляет до 750 кг на га. В то время как у нас в некоторых регионах показатели соответствуют 500 г.
По его словам, проверка коснется всех фермеров без исключения: "Неважно, будь у тебя полгектара или 30 000 гектаров. Обращу ваше внимание, что коррупционная составляющая в данной процедуре полностью исключена. Анализирующим пробы почв экспертам неизвестно, с чьих участков взята земля. Банки данных хранятся в секретных комнатах нескольких министерств", – отметил он.
Стоит добавить, что снижение уровня гумуса произошло и по причине сокращения поголовья скота в Казахстане.
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