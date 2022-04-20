Нехарактерное преступление

В Кызылорде ликвидировано подпольное производство синтетических наркотиков.

Как сообщает МВД РК, департаментом по противодействию наркопреступности совместно с кызылординскими коллегами установлена и ликвидирована нарколаборатория по производству синтетики. Наблюдение за жителем области, подозреваемым в преступном производстве, начато в ходе проверки поступившей оперативной информации. Его задержали в момент получения международной посылки с раствором синтетического нар­котика, замаскированного как упаковка от бытовой химии. При обыске квартиры подозреваемого обнаружены приспособления, доказывающие факт кустарного производства наркотика.

После изучения содержимого телефона сотрудниками полиции были установлены и ликвидированы 13 уже сделанных закладок с наркотиками, изъят 21 сверток с синтетикой. По показаниям фигуранта, эти наркотики он сбывал через мессенджеры, оплату получал исключительно криптовалютой в надежде, что так будет сложнее отследить денежные потоки. Полицейскими изъято два литра синтетического наркотика, а также готовые к употреблению наркотические средства в расфасованном виде. Возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта наркотиков. Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества, проинформировала пресс-служба ведомства.

Как отметил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, изъятие синтетических наркотиков, тем более с их производством, не характерно для данного региона, так как местные наркодельцы в основном занимаются культивированием «индийского» сорта конопли.