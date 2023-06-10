Неизвестные угрожают редакциям СМИ и государственным органам

Анонимные угрозы террористического характера были разосланы в Telegram-чаты редакций нескольких СМИ и на адреса государственных органов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.

Фото: smotrim.ru

Сотрудники полиции оперативно установили несколько телефонов, а также их владельцев и пользователей.

При проверке причастность данных лиц, среди которых были простые граждане Казахстана, в том числе несовершеннолетние, к рассылкам не подтвердилась.

Предполагается, что все они стали жертвой «сватинга» (фальшивых сообщений о серьёзных правонарушениях для вызова правоохранительных органов к взломанным адресатам) со стороны неустановленных пользователей мессенджера Telegram.

"На данный момент правоохранительными органами принимаются все меры для установления правонарушителей и привлечения их к ответственности за заведомо ложные сообщения в соответствии с законодательством страны. Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. Оснований для беспокойства нет. Призываем пользователей социальных сетей и других медиа верить только официальным сообщениям", - призывают в МВД.