Неконкурентные виды госзакупок сократят в Казахстане

Глава государства своим указом утвердил концепцию защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

В концепции представлен анализ текущего состояния конкурентной среды и принимаемых мер по развитию конкуренции и ограничению монополистической деятельности, обозначены ключевые проблемы, которые предстоит решить в среднесрочной перспективе.

«Несмотря на проводимые реформы, сохраняются системные проблемы, способствующие искажению конкурентной среды на товарных рынках Республики Казахстан», – говорится в документе.

В числе ключевых проблем называются ограниченный доступ к так называемой «ключевой мощности» (товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке), искажение ценообразования, а также сохраняющееся избирательное покровительство или фаворитизм (неконкурентное распределение мер господдержки и ограниченных ресурсов).

В концепции также отмечается слабая вовлеченность отраслевых государственных органов в принятие мер по развитию конкуренции при реализации государственной политики в соответствующих отраслях экономики, тем самым отсутствует баланс при взаимодействии конкурентной и отраслевых политик. В результате в экономике страны сохраняются административные барьеры для развития конкуренции.

Также указывается на сохраняющийся высокий уровень государственного участия в экономике Казахстана, доминирование компаний с государственным участием в важнейших секторах экономики.

В концепции также указывается, что развитие конкурентной политики требует существенного повышения качества реализации мер по защите и развитию конкуренции. В частности, в документе поднят вопрос проведения полноценного многофакторного экономического анализа рыночной ситуации с учетом современных тенденций развития антимонопольного законодательства.

Кроме того, как отмечается в документе, отдельным вопросом является применение действующей методологии анализа состояния конкуренции применительно к цифровой экономике.

Указывается также на наличие проблем, связанных с асимметричностью информации – ситуация, когда поставщик товара знает о его характеристиках, а также об имеющихся предложениях на рынке больше, чем покупатель. В итоге асимметричная информация создает барьеры для переориентации спроса: ограничивает условия вступления на соответствующий товарный рынок для новых участников, а также возможности потребителей по поиску более выгодных предложений, тем самым дестимулирует конкуренцию продавцов за потребителя. Примером могут служить рынки услуг ЖКХ. Более того, асимметричность информации создает предпосылки для проявления недобросовестных торговых практик ценообразования, основанных на анализе поведения потребителей и принуждения их к иррациональному выбору.

В документе обозначено видение развития сферы защиты и развития конкуренции.

«Республика Казахстан ориентирована на переход от карательной направленности государственной политики по защите и развитию конкуренции к формированию проконкурентной среды на товарных рынках», – указано в концепции.

Поставленные задачи будут достигаться в т.ч. посредством обеспечения недискриминационного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, мерам государственной поддержки, сокращения регуляторных барьеров для развития конкуренции.

Выработанные меры по совершенствованию механизмов защиты и развития конкуренции будут направлены на снижение количества нарушений за счет повышения результативности профилактических мер антимонопольного регулирования (развитие стимулов по принятию субъектами рынка актов антимонопольного комплаенса, развитие институтов разъяснений и рекомендаций), а также на повышение качества принимаемых антимонопольных органом решений (повышение качества экономического анализа, внедрение института главного экономиста по конкуренции, новые факторы оценки доминирующего положения цифровых платформ).

В рамках механизмов раскрытия недобросовестной конкуренции по опыту Великобритании будут рассмотрены 5 недобросовестных схем ценообразования.

Будет продолжена работа по ограничению участия государства в предпринимательской деятельности. Реализуемые меры направлены на сокращение количества государственных заданий, единых государственных операторов, неконкурентных видов государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора.

В работу по содействию развитию конкуренции и внедрению проактивной конкурентной политики в соответствии с Указом Президента от 31 декабря 2020 года № 484 будут вовлечены все центральные государственные и местные исполнительные органы, органы местного самоуправления. В частности, с отраслевыми регуляторами будут разработаны дорожные карты развития конкуренции по итогам анализа, проведенного антимонопольным органом.

В целях обеспечения благосостояния граждан страны будут реализованы проконкурентные меры по устранению издержек и барьеров переключения. Как стало известно, в столице уже стартовал проект онлайн-смены поставщиков услуг ЖКХ (https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/press/news/details/381796?lang=ru).

С текстом Концепции можно ознакомиться на сайте ИПС «Әділет» (https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200000938).