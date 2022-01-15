Некоторые пострадавшие в беспорядках уходили из больниц в сопровождении неизвестных вооруженных лиц – Минздрав РК

Некоторые пострадавшие в ходе недавних беспорядков уходили из больниц в сопровождении неизвестных вооруженных лиц. Об этом сообщила директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Асель Артакшинова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По ее словам, три клиники в Алматы (первая, седьмая и двенадцатая городские больницы) практически трое суток находились в осадном положении. При этом сотрудники работали бессменно и практически круглосуточно.
"Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном и русском языках. Также некоторые, уже получив медицинскую помощь, уходили из больниц, даже покидали реанимации, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц (...). В ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения: пять стационаров, один пункт первичной медико-санитарной помощи и 14 аптек. Все это в городе Алматы. Всего в ходе беспорядков пострадали семь медицинских работников: пять в Алматы, по одному – в Шымкенте и Алматинской области", – отметила спикер.
По ее данным, также пострадали 45 автомашин скорой медицинской помощи в четырех регионах страны: в Алматы – 31 , Шымкенте – 7, Алматинской области – 5 , Жамбылской области – 2. Из них четыре автомобиля ремонту не подлежат. Также она отметила, что сейчас все медорганизации в регионах и по городу Алматы работают в штатном режиме.